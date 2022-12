S težavami se soočamo že desetletja in jih, kljub vztrajnemu ponavljanju sindikata družinskih zdravnikov Praktik.um, vsaka vlada le delno naslavlja. Tekmovanje v tem, kdo je podedoval slabši izhodiščni položaj ob prevzemu ministrstva za zdravje, se zdi nedoraslo in nepomembno. Kar potrebujemo, so takojšnje rešitve za državljane, ki so in bodo v prihajajočih tednih oziroma mesecih ostali brez zdravstvene oskrbe. Vsi zdravniki zdravstvenega varstva odraslih (ZVD) Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana - Center smo se zavestno odločili za izbiro poklica, ki je zahteven, odgovoren in obenem neizmerno izpopolnjujoč. Navkljub nevzdržnim pogojem, ki se slabšajo iz leta v leto, vztrajamo, ne samo zaradi naših pacientov, katerim smo se zavezali, ampak tudi zaradi kolektiva, v katerem delamo. In žal velikokrat ne zmoremo več. Zato ne obsojamo kolegov in kolegic, ki so zase in velikokrat tudi za svojo družino izbrali boljšo alternativo.

Tako kot vsi ostali državljani, smo tudi mi del svobodne demokratične republike in samo naša zavezanost Ženevski ali v preteklosti Hipokratovi zavezi ne pomeni, da smo dolžni vztrajati v zlorabljenem položaju. Prav tako nismo dolžni zagotavljati ustavnih pravic državljanom – to je naloga države. Dolžni smo zagotavljati zdravstveno oskrbo v skladu s strokovnimi smernicami. In to nameravamo opravljati še naprej, ob pomoči naših neprecenljivih zdravstvenih sodelavcev, brez katerih timi družinske medicine ne bi obstajali in so vedno postavljeni v ozadje razprav. Zavajanje javnosti, da si želimo le finančne stimulacije in da bo le-ta zadovoljila in kratkoročno rešila položaj družinske medicine, je ne le nekorektno, temveč tudi pokroviteljsko. Ravno zaradi odgovornosti, ki jo čutimo do svojih pacientov, že dolgo časa vztrajamo v nevzdržnih razmerah, ki pa jih je epidemija covida poslabšala ter do konca razgalila. Zato se nam pozivanje, naj še dodatno delamo prekomerno, preko svojih zmožnosti, ker je to v skladu z etičnimi načeli in poslanstvom našega poklica, zdi sprevrženo. Instantna rešitev z dvigom glavarinskih količnikov, ki jo ponuja bivši minister in je osnovana na psevdoanalizi podatkov o številu opredeljenih oseb v ambulantah družinske medicine drugod po Evropi, bo, se bojimo, vodila v dodatne odpovedi, hkrati pa nas sili v nevestno in nestrokovno delo. Take izjave so samo dokaz popolnega nepoznavanja razmer, načina dela in zadolžitev v ambulanti družinske medicine.

Zdravniki zapuščajo družinsko medicino, ker enostavno ne zmorejo obremenitev in dela »za tekočim trakom«. Ne pozabite, zdravnik je v prvi vrsti klinik. Za to je študiral najmanj 11 let. Njegova naloga in poslanstvo je zdraviti, ne opravljati vlogo administratorja, ZZZS agenta ali administratorja specialistu sekundarnega/ terciarnega nivoja. Ob tem mora vsakdo izmed nas racionalno razmisliti kdaj, zakaj in kako potrebuje zdravnika. Javnost in mediji radi operirajo z besedami, zakaj se ni povečal vpis na Medicinsko fakulteto ali na specializacijo. Tudi če se poveča vpis, dokler naš poklic ne bo razbremenjen, dokler pogoji dela ne bodo urejeni, dokler ne bomo tudi ustrezno cenjeni in finančno nagrajeni, tudi kadra ne bo.

Želimo si imeti dovolj časa, da bi ob obisku v ambulanti obravnavali vse pacientove težave, ki bi bile s strani ZZZS pravično in ustrezno ovrednotene. Želimo si, da ne bi porabili tretjino delovnega časa za klikanje v informacijski sistem za storitve, ki niso zdravstvene. Želimo si, da bi medicinska sestra lahko izvajala svoje delo nemoteno brez dodatnih administrativnih obremenitev. K izboljšanju razmer v družinski medicini bi nedvomno prispevalo zmanjšanje administrativnih obremenitev, kar bi nam omogočilo tudi več časa za strokovno obravnavno naših pacientov. Veliko rešitev in naših predlogov imajo odločevalci že v svojih rokah. A so žal, v kolikor se dejansko uresničijo, srednjeročnega in dolgoročnega dometa. Potrebujemo takojšnje kratkoročne rešitve, zato potrebujemo pomoč vsakega državljana.

Kako torej naprej v tem skrhanem odnosu med pacienti in zdravstvom? Vsak izmed nas – prebivalcev Slovenije – bi se moral vprašati, kako lahko prispevamo k izboljšanju razmer v naši državi. Kaj lahko naredim kot pacient, kaj lahko naredim kot delodajalec, kaj lahko naredim kot zdravstveni delavec, kot predstojnik, kot direktor zdravstvenega zavoda, kaj lahko naredim kot župan občine, kaj lahko naredim kot direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kaj lahko naredim kot minister za zdravje, kaj lahko naredim kot predsednik vlade? Z iskanjem krivca, očrnjevanjem in poniževanjem neposrednih izvajalcev zdravstvene oskrbe – družinskih zdravnikov in medicinskih sester ter tehnikov – vsekakor ne bomo pridobili želenega rezultata. Mogoče celo ravno nasprotno. Družinski zdravniki smo ljudje – tukaj za ljudi. Želimo si tako kot vsi, da bi bili slišani in razumljeni. In da bomo še naprej lahko opravljali svoje izbrano poslanstvo v okviru javnega zdravstvenega sistema, se aktivno vključite v pogovor.

Andreja Beg Krasnič, dr. med., spec.

Maja Dukadinoska, dr. med., spec.

Tamara Fras Stefan, dr. med., spec.

Tina Guna Repnik, dr. med., spec.

Gordana Jurkovič, dr. med., spec.

Mojca Krajnc, dr. med., spec.

Stanka Kralj, dr. med., spec.

Mojca Ostanek, dr. med., spec.

Lea Rojo Mačkovšek, dr. med., spec.

Irena Stany Žgur, dr. med., spec.

Neža Starič, dr. med., spec.

Primož Štular, dr. med., spec.

Aleksandra Todorovič, dr. med., spec.

Jelena Tripković, dr. med., spec.

Katarin Troha, dr. med., spec.

zdravniki ZD Ljubljana – Center