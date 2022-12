Po poročanju športnega dnevnika Record je želja zveze, da bi Santosa nasledil sloviti Jose Mourinho. Tako medij trdi, da so pripravljeni najprej pripeljati začasno rešitev, poleti pa ustoličiti Mourinha in mu s tem omogočiti, da konča sezono z italijansko Romo.

Med potencialnimi kandidati za naslednika Santosa so tudi portugalski trenerji Rui Jorge (selektor do 21 let), Abel Ferreira (Palmeiras), Paulo Fonseca (Lille), Rui Vitoria (selektor Egipta) in Jorge Jesus (Fenerbahče).

Santosa, ki je po izpadu v Dohi zatrjeval, da ne misli odstopiti, so za selektorja imenovali septembra 2014. Dve leti pozneje so z njim postali evropski prvaki, leta 2019 pa tudi zmagovalci lige narodov, kar sta zaenkrat njihova edina naslova na največjih tekmovanjih.