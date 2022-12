Dela potekajo odlično, je zatrdil Pavle Hevka. O viaduktu Gabrovica pa: »Stebri za narivanje konstrukcije so pripravljeni in približno čez tri tedne bomo začeli z narivanjem.« Predor Škofije bodo po njegovem mnenju prebili v začetku marca. »Tako, da je luč na koncu predora in konec leta 2026 se bomo vozili,« je ocenil.

Da ne bi izgubili 90 milijonov evrov evropskih sredstev, morajo hiteti z izgradnjo viadukta Gabrovica in predora T8, v katerem morajo še namestiti hidroizolacijo in notranjo oblogo. To mora biti končano do konca leta 2023 »in ta rok je zagotovo dosegljiv,« je zatrdil generalni direktor. Do zdaj je bila gradnja za približno 15 milijonov evrov cenejša, kot so pričakovali, je dejal Hevka in dodal: »Če bo šlo s kraškimi pojavi tako, kot ta trenutek vidimo, bo kar bistven prihranek.«

Hevka: Počakajmo, da se zgradi, in potem bo mir

Na dan odprtih vrat so prišli tudi prebivalci Dekanov, Gabrovice, Plavij in Škofij, ki imajo zaradi gradbenih del težave. Krajane Škofij močno motijo nočne eksplozije, Hevka pa je v zvezi s tem dejal, da uporabljajo miniranje, ker bi bilo delo s hidravličnim kladivom bistveno bolj moteče za prebivalce: »Miniranje je trenuten pok. Res je, da kdaj dvanajstkrat ali dvajsetkrat poči, ampak razlog za tak zamik je, da naredimo čim manj škode za stavbe.« Na pritožbe, da so zaradi tovornjakov, ki vozijo z gradbišča, ceste blatne in prašne, se je odzval: »Res, da gledam z očmi gradbenika, ampak stanja ne ocenjujem kot zelo perečega ali kritičnega.«

Krajane Dekanov najbolj moti prah. Hevka je zatrdil, da so pripravili projekt za protiprašno zaveso ob novi betonarni in da so naročili izvajalcu, naj jo namesti. Hkrati pa je poudaril, da ima izvajalec tudi veliko drugega dela. Tudi jaz nisem zadovoljen. Je moteče, ampak gradbeništvo je takšno in brez teh motečih faktorjev žal ne bo šlo. Jaz se krajanom opravičujem, jih razumem, sočustvujem, ampak blato bo, prah je,« je domačinom sporočil Hevka. Pozval jih je, da omogočijo čimprejšnje dokončanje del: »Počakajmo, da se zgradi, in potem bo mir.« Obljubil je, da bo konec marca »konec teh pokov«.

Po besedah direktorja družbe za razvoj projekta drugi tir krajani zahtevajo tudi stvari, ki niso v pristojnosti 2TDK, kot je izgradnja krožišča ali ureditev struge potoka. Pozval jih je, naj se obrnejo na občino ali ministrstvo za okolje in prostor.