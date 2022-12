Reševalci so jo oskrbeli in prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Dežurni oddelek za zaščito in reševanje Mestne občine Ljubljana pa bo zanjo uredil začasno nastanitev. Požar je sicer stanovanjsko hišo uničil, gospodarsko poslopje pa delno poškodoval.

S pogorišča se je kadilo še po 15. uri, zato so gasilci Gasilske brigade Ljubljana kraj pregledali s termovizijsko kamero in ugotovili, da se sprošča para od gasilne vode. Pogorišče so preventivno še enkrat prelili z vodo, so še sporočili iz uprave.