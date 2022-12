Jeseniška občina ima enega od štirih slovenskih sistemov, kjer se povišanje cene plina najbolj pozna. Vlada je v oktobru zamejila ceno toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja, ki za energent v pretežni meri uporabljajo plin. Zamejitev cen se nanaša med drugim na sisteme v Mariboru, na Jesenicah, v Trbovljah in Novi Gorici. Preostali uporabljajo drug energent in jim tolikšna podražitev ni grozila.

Glavno vlogo pri ukrepih za nižanje visokih stroškov ogrevanja ima tako država, občina pa lahko le dopolnjuje socialne politike države in z izrednimi denarnimi socialnimi pomočmi blaži najhujše stiske ljudi. Jeseniška je tako v začetku letošnjega leta zagotovila dodatna sredstva za dodeljevanje socialnih pomoči, ki se dodeljujejo v skladu z Odlokom o socialni pomoči v občini Jesenice. Na podlagi pravnomočnih odločb centra za socialno delo je Občina Jesenice do 28. novembra za visoke stroške ogrevanja, med katere sodita plačilo položnic za ogrevanje ali nakup drv za ogrevanje, namenila sredstva v višini 6556,87 evra, in sicer 32 občanom. V proračunu pa so za ta namen zagotovljena sredstva v višini 60.000 evrov.

Načrt za prihodnjih deset let

V pripravi je tudi Lokalni energetski koncept (LEK) Občine Jesenice za novo desetletno obdobje, ki vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije ter način oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, soproizvodnje, odvečne toplote in drugih virov. Na podlagi analize so v njem predlagani možni prihodnji koncepti energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih, od stanovanj do industrije, obrti, javnih stavb in drugih. Dokument je bil do 14. decembra v javni obravnavi, obravnaval ga bo tudi občinski svet, v končni fazi pa bo soglasje nanj moralo podati tudi pristojno ministrstvo. Koncept podaja usmeritve vsem akterjem v občini na področju rabe in oskrbe z energijo, glavni deležniki, denimo Enos in SIJ Acroni, pa so bili tudi povabljeni k sodelovanju pri pripravi dokumenta.

LEK je bil tudi ena izmed zahtev zbora občanov, ki je na Jesenicah potekal februarja letos. Do dokumenta je sicer kritičen novoizvoljen občinski svetnik iz vrst Gibanja Svoboda, energetski strokovnjak Brane Zajović, v javnosti znan kot pobudnik prve sončne elektrarne na večstanovanjski stavbi v Sloveniji. Kot pravi, Jesenice potrebujejo ukrepe takoj, ne šele leta 2030. Po njegovem mnenju bi se morali osredotočiti na črpanje evropskih sredstev in obnovljive vire energije.

»Na Jesenicah smo kljub temu, da smo v dolini, dobro pozicionirani, saj imamo z obeh pobočij dotok vode, kar bi lahko izkoriščali z geotermalnimi sondami,« opisuje Zajović. Po njegovih besedah se na Jesenicah na položnicah še vedno kažejo anomalije, kar je posledica dotrajanega sistema, ki ni bil ustrezno vzdrževan. Sistem bi bilo po njegovem mnenju treba tudi decentralizirati, saj zdaj ustvarja izgube zaradi prenosa enega dela na drugega.

Zajović se je s svojimi predlogi že obrnil na pristojno ministrstvo, kjer so odgovorili, da vlada ne more reševati posamične občine, bodo pa Jesenice obravnavane v skupini štirih na tem področju najbolj ogroženih. Kot občinski svetnik sogovornik napoveduje, da se bo boril za to, da se pogodbo, ki jo ima občina sklenjeno z distributerjem za dolgih 25 let, vsaj delno odklene in bi si posamezni bloki lahko sami izbrali energent. x