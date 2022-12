»Po posvetu s sodniškimi specialisti, smo se odločili za pritožbo. Menimo, da smo bili oškodovani, dva položaja v francoskem kazenskem prostoru sta bila sumljiva in čudimo se, da se ni odzval Var,« so sporočili Maročani, ki menijo, da bi moral sodnik pokazati na belo točko po domnevnih prekrških Thea Hernandeza nad Sofianom Boufalom in Aureliena Tchouamenija nad Youssefom En-Nesyrijem.

Osemintridesetletni Ramos je v Katarju sodil tri tekme, od tega dve Maročanom, poleg polfinala še obračun, v katerem so Afričani premagali Belgijo.