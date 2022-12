»Na podlagi preiskovalnega poročila Evropskega urada za boj proti goljufijam (Olaf) obstaja sum goljufije v škodo proračuna EU v zvezi z upravljanjem parlamentarnega dodatka in zlasti v zvezi s prejemki akreditiranih parlamentarnih asistentov,« so zapisali pri EPPO. Po prvih informacijah naj bi bile plače, ki jih je evroposlanka Spiraki izplačevala svojim asistentom v Evropskem parlamentu, nižje od predvidenih.

Za odvzem imunitete poslanca Evropskega parlamenta pred kazensko preiskavo je potrebno glasovanje v parlamentu. Tožilstvo je že pisalo predsednici Evropskega parlamenta Roberti Metsoli in jo zaprosilo, naj se glasovanje izvede čim prej, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pri tem tožilstvo dodaja, da zahteva za odvzem imunitete Marii Spiraki ni povezana s primerom Eve Kaili in preiskavo v zvezi s korupcijo v Evropskem parlamentu.

V skladu z veljavno nacionalno zakonodajo imata Kaili in Spiraki pravico do domneve nedolžnosti. Eva Kaili je medtem že bila obtožena vpletenosti v enega največjih korupcijskih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta, v katerem naj bi se Maroko in Katar vmešavala in vplivala na politične in gospodarske odločitve Evropskega parlamenta.

V okviru te preiskave je belgijski sodnik sklenil, da njena poslanska imuniteta ni veljavna, saj so jo organi pregona ujeli med prenašanjem večjih vsot gotovine. Toda Kailijeva pri ločenem vprašanju goljufije v škodo proračuna EU še naprej uživa imuniteto kot poslanka Evropskega parlamenta.