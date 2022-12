Član komisije Teodor Uranič (Svoboda) je komentiral, da je šlo za reden nadzor, o podrobnostih pa ni želel razpravljati. Želi si, da Knovs ostane komisija, ki se bo ukvarjala s pomembnimi stvarmi, saj »ne bi bilo dobro, da jo uporabljamo za kakršnakoli politična obračunavanja«. Policijo je v sklopu sredinega nenapovedanega nadzora obiskal tudi Predrag Bakovič (SD), ki prav tako ni dajal dodatnih pojasnil.

Janez Žakelj je kot poslanec NSi komentiral še sredina pojasnila predsednika vlade Roberta Goloba ob odstopu notranje ministrice Tatjane Bobnar. »Vloga premierja je, da usmerja delo policije. Čiščenje ali ti izrazi, kot so zaposlitev tega ali zaposlitev onega, to pa ni usmerjanje, to je po mojem mnenju pritisk,« je bil jasen. Bakovič je na vprašanje, ali je zadovoljen s sredinimi pojasnili premierja, odgovoril, da so poslanci pojasnila dobili, ali so bila zadovoljiva, pa je nepomembno in jih tudi ne namerava komentirati.

Žakelj: Objava fotografije otroka ni razlog da se menja struktura neke službe

To, da se v javnost izmuzne fotografija nekega otroka, ni razlog da se menja služba in struktura neke službe, je Žakelj komentiral Golobova pojasnila, zakaj je varovanje predsednika vlade prenesel izpod pristojnosti policije pod pristojnost generalnega sekretariata vlade. Dodal je, da se premier sicer lahko obrne na kogarkoli in ga vpraša za mnenje, vendar hkrati meni, da je funkcija premierja takšna, da kaznovanih oseb po mnenju naj ne bi spraševal.

Kot je po poročanju medijev lahko razbrati iz poročila v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava, naj bi Miloš Njegoslav Milović, ki se ukvarja s poslovnim in varnostnim svetovanjem, sodeloval pri odločitvah, povezanih z varovanjem predsednika vlade Roberta Goloba. Slednji je v sredo v DZ odgovarjal na poslanska vprašanja, ki so se nanašala na vlogo bivšega policijskega specialca Milovića.

Golob je dejal, da ta ne usmerja in ne vodi ničesar. Ga je pa vprašal za mnenje. »Imam vso pravico vprašati za mnenje kogarkoli in moje vprašanje njemu je bilo, kakšen je najbolj ustrezen način varovanja mene,« je pojasnil. Da je obstoječe varovanje neustrezno, je Golob ugotovil na svoji prvi službeni poti v Bruselj, na kateri sta ga spremljala njegova otroka, eden od njih mladoleten. Ko se je s poti vrnil, je na portalih videl fotografije svojih otrok.