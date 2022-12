»Mislim, da bo popolna prekinitev ognja z naše strani veljala šele takrat, ko na naših tleh ne bo več nobenega okupatorja,« je v Kijevu dejal Oleksij Gromov. Pred tem so tudi iz Kremlja sporočili, da premirja med prihajajočimi prazniki ne načrtujejo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Medtem je Moskva danes Washington opozorila, naj Ukrajini ne dobavi naprednih sistemov zračne obrambe patriot. Tako kot drugo težko orožje bi namreč tudi ti postali »legitimna prednostna tarča« ruskih sil, je v odzivu na nedavno napoved ameriške vlade danes dejala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

Dodala je, da bi se s tem vpletanje ZDA v konflikt v Ukrajini ponovno znatno povečalo, čeprav se je Washington po njenih besedah na praktični ravni vanj že vključil. Ameriške načrte glede pošiljanja sistemov patriot v Ukrajino mora sicer potrditi še obrambni minister ZDA Lloyd Austin.

Obrambni sistemi patriot vključujejo radarsko postajo, računalnike, generatorje, kontrolno postajo in do osem raketnih izstrelišč s po štirimi raketami. ZDA menijo, da bi z napotitvijo patriotov v Ukrajino lahko pomagali zaščititi tudi ukrajinske sosede, ki so članice zveze Nato.

V prvih tednih vojne ruske sile pobile več sto civilistov v Ukrajini

V prvih tednih vojne v Ukrajini so ruske sile v izvensodnih pobojih ubile več sto civilistov, je danes v Svetu ZN za človekove pravice v Ženevi povedal visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk. Poboje je označil za verjetne vojne zločine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Türk je predstavil poročilo o izvensodnih pobojih civilistov, ki so jih ruske oborožene sile od začetka invazije na Ukrajino 24. februarja do 6. aprila izvedle v 102 vaseh in mestih v regijah Kijev, Černigiv in Sumi. Povedal je, da je njegov urad dokumentiral usmrtitve in poboje 441 civilistov, od tega 341 moških, 72 žensk, 20 dečkov in osmih deklic. Izpostavil je, da so verjetno dejanske številke precej višje, saj si prizadevajo potrditi še 198 domnevnih smrti v teh regijah.

Izpostavil je, da »obstajajo močni indici, da bi lahko v poročilu dokumentirani izvensodni poboji predstavljali vojni zločin namernega uboja«. Kot je pojasnil, so ruski vojaki civiliste usmrtili v improviziranih prostorih za pridržanje, po varnostnih pregledih na kraju samem pa tudi na njihovih domovih in dvoriščih, »tudi če je žrtev jasno pokazala, da ne predstavlja nevarnosti, na primer tako, da je dvignila roke v zrak«.

Ruska oklepna vozila in tanki pa so streljali na stanovanjska poslopja in pri tem ubili civiliste v njihovih domovih. Izpostavil je, da so moški in dečki predstavljali 88 odstotkov vseh žrtev izvensodnih pobojev, kar »kaže na to, da so bili nesorazmerno pogosto tarča zaradi svojega spola«.

Türk, ki je minuli teden obiskal Ukrajino, je še opozoril, da beležijo tudi nove primere pobojev civilistov v delih regij Harkov in Herson, ki so jih ukrajinske sile nedavno ponovno zavzele, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Beležijo tudi druge hude kršitve človekovih pravic, tako civilistov kot borcev v konfliktu, vključno s samovoljnim pridržanjem, izginotji, mučenjem in spolnim nasiljem.

Obsodil je še ruske raketne napade na kritično infrastrukturo, vključno z energetskimi objekti, zaradi katerih so milijoni civilistov pozimi izpostavljeni skrajnim razmeram. Opozoril je, da bi nadaljnji napadi lahko povzročili »resno poslabšanje humanitarnih razmer in nadaljnje razseljevanje«.

Vatikan se je opravičil Moskvi zaradi papeževe izjave

Vatikan pa je danes potrdil, da se je opravičil Rusiji, potem ko je papež Frančišek novembra v intervjuju dejal, da nekateri »najbolj kruti« borci v ruski ofenzivi v Ukrajini »nimajo ruske tradicije«, ampak pripadajo etničnim manjšinam, kot so Čečeni in Burjati, pri čemer je mislil na avtohtone prebivalce ruskih republik. Izjava je sprožila burne odzive v Rusiji, kjer je tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Marija Zaharova na Telegramu zapisala, da to »ni rusofobija, ampak sprevrženost«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaharova je danes dejala, da je Rusija od Vatikana prejela uradno opravičilo zaradi papeževe rasistične izjave do Čečenov in Burjatov in da je s tem incident končan, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Povedala je, da se je državni tajnik Svetega sedeža kardinal Pietro Parolin v pismu uradno opravičil Moskvi in ob tem izpostavil, da »Sveti sedež izredno spoštuje vse ruske narode, njihovo dostojanstvo, vero in kulturo, pa tudi druge države in narode svet"«.

Na vprašanje, ali držijo navedbe Zaharove, da se je Vatikan opravičil Moskvi zaradi omenjene papeževe izjave za jezuitsko revijo America, je tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni danes odgovoril: »Trenutno lahko potrdim, da je prišlo do diplomatskih stikov v tem smislu«.

Rusijo so septembra obtoževali, da je za svojo ofenzivo v Ukrajini mobilizirala nesorazmerno veliko moških iz etničnih manjšin v Sibiriji in na Kavkazu.

Kritiki Kremlja medtem pravijo, da je v ukrajinski vojni umrlo več pripadnikov etničnih manjšin, ki živijo v revnih in odročnih ruskih regijah, kot etničnih Rusov. Na drugi strani pa pripadnike teh manjšin obtožujejo, da so sodelovali v grozodejstvih, ki jih Kijev pripisuje ruskim silam, kot je bil pokol v Buči, še navaja AFP.