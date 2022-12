Kot so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom), je vlada spodbudi obema podjetjema potrdila na osnovi zakona o spodbujanju investicij. Naložba Gorenja, pri kateri bo sodelovala, je vredna 39,3 milijona evrov (brez DDV). Od celotne investicije bo dobrih 36,1 milijona evrov potrebnih za stroje in opremo, preostalo pa predstavljajo naložbe v gradnjo novega objekta, gradbena, obrtniška in inštalacijska dela in naložbe v neopredmetena sredstva.

V okviru investicije bo podjetje ustvarilo 242 novih delovnih mest, od tega najmanj 25 visokokvalificiranih, so zapisali na gospodarskem ministrstvu. »Investicija bo bistveno povečala kapacitete proizvodnje pri kuhalnih aparatih, pomivalnih strojih in pralno sušilnih aparatih,« so dodali. Naložba je stekla decembra lani, zaključila pa naj bi se novembra 2024.

Investicija Mika je medtem ocenjena na slabih 18,1 milijona evrov (brez DDV). Vanjo so vključeni izgradnja nove proizvodne hale Mik 3, izgradnja avtomatiziranega skladišča Mik 4 po smernicah sodobnega načrtovanja industrijskega okolja 4.0, nakup novih strojev in opreme ter vzpostavitev nove tehnološke linije za okna Mik. Investicija vključuje tudi nakup programske in aplikativne opreme ter razširitev poslovanja. V okviru investicije bo po navedbah gospodarskega ministrstva ustvarjenih 50 novih delovnih mest. Naložba je stekla januarja letos, zaključila pa naj bi se konec leta 2024.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo lahko, če so na voljo ustrezna proračunska sredstva, skladno z veljavnim zakonom izda odločbo o dodelitvi subvencije, ki se izda za investicijo, »ki bistveno prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva in za katero komisija, ki jo imenuje minister, ugotovi, da izpolnjuje v zakonodaji določene pogoje«. Sredstva za navedeni projekt so za leta 2022, 2023 in 2024 zagotovljena na proračunski postavki ministrstva, so še navedli na ministrstvu.