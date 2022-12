Na poljskem ministrstvu so pojasnili, da se je incident zgodil v sredo zjutraj, ko je na sedežu poljske policije v Varšavi odjeknila eksplozija v sobi poleg pisarne načelnika policije. Eksplodiralo je eno od daril, ki jih je načelnik prejel med delovnim obiskom v Ukrajini 11. in 12. decembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Szymczyk se je med obiskom srečal z vodji ukrajinske policije in državnih reševalnih služb, »darilo pa mu je podaril eden od vodij ukrajinskih služb,« so sporočili z ministrstva. Dodali so, da je načelnik policije utrpel lažje poškodbe in da je ostal v bolnišnici na opazovanju. Manjše poškodbe je utrpel tudi civilni uslužbenec na sedežu policije, a ni potreboval zdravniške pomoči.

Poljski radio ZET je poročal, da se je ob eksploziji porušil strop. Za poljsko tiskovno agencijo PAP pa so na policiji povedali samo, da je bil strop poškodovan, in sicer v sobi varnostne službe. Podrobnosti niso posredovali, saj da gre za tajni prostor z opremo, ki jo uporabljajo pri zagotavljanjem varnosti objektov policije.

Poljska je od ukrajinske strani že zahtevala pojasnila o incidentu, državno tožilstvo pa vodi preiskavo.