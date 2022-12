Pri moških sta Žan Košir in Tim Mastnak izpadla v osmini finala, zasedla 12. oziroma 14. mesto, Rok Marguč pa že v kvalifikacijah, osvojil je 18. mesto, za želenim 16. je zaostal 24 stotink sekunde.

Gloria Kotnik, deseta v kvalifikacijah, je najprej izločila Nemko Caroline Langerhorst, nato je večji del četrtfinalne vožnje zaostajala za Švicarko Julie Zogg, vendar jo v zaključku prehitela, v polfinalu dokaj prepričljivo izgubila proti Poljakinji Aleksandri Krol, v boju za tretje mesto s Švicarko Ladino Jenny pa ji je zmanjkalo devet stotink sekunde.

»Vesela sem, da stopnjujem svoje rezultate, da sem lahko med najboljšimi tako v slalomu kot veleslalomu. Za stopničke se mi žal ni izšlo, a borila sem se do konca. Danes so bile razmere zelo težke, zato sem vseeno zelo zadovoljna s četrtim mestom. To mi vliva samozavest za naprej in se že veselim sobotne tekme v Cortini,«, je za Smučarsko zvezo Slovenije dejala 33-letna Velenjčanka, ki zdaj živi v Celju. Prvič v karieri je zmagala Nizozemka Michelle Dekker.

Obatavne kvalifikacije pri moških

Kvalifikacije pri moških so bile dober obet, da bi Slovenci lahko zabeležili dobro uvrstitev. Košir je bil na modri progi najhitrejši, skupno pa šesti. Toda že prvi izmed izločilnih bojev se mu ni posrečil, boljši od njega je bil Italijan Aaron March. Tržičan je v zgornjem delu storil napako, nato pa še poskušal loviti tekmeca, a se po drugi napaki predal in vožnjo končal.

»V kvalifikacijah sem imel srečo s startno številko in izkoristil dobre razmere. A te so se v nadaljevanju spremenile, podlaga je bila gladka, zlizana, nisem imel pravega oprijema. Bo treba naslednjič bolj pritisniti na 'kanto'. Naslednjo možnost bom imel že v Cortini,« posebej razočaran ni bil Košir.

Mastnak, olimpijski podprvak v tej disciplini, se na veleslalomski deski ni znašel kot na slalomski konec prejšnjega tedna, ko je v Winterbergu zasedel drugo mesto. Čeprav je imel pred tekmo dobre občutke, že v kvalifikacijah ni bil med najhitrejšimi, uvrstil se je na deseto mesto. V osmini finala je bil njegov tekmec Švicar Dario Caviezel, ki je bil prepričljivo boljši.

»Težka tekma, že v kvalifikacijah se nisem znašel. Nato sem imel še težave s čevljem, ki sem jih sicer rešil. Izpolnil sem osnovni cilj, se uvrstil v finale, a vem, da sem sposoben več. Vem, da sem hiter, kar bom poskušal dokazati na naslednji tekmi,« je povedal Celjan.

Svojo 22. zmago je zabeležil 42-letni Avstrijec Andreas Prommegger, v finalu je bil boljši od Caviezla, tretji pa še en 42-letnik, Italijan Roland Fischnaller.