V zakonu o cestah, ki ga je DZ potrdil v začetku oktobra, se je s sprejetimi dopolnili poseglo v dobro delujoče in uveljavljene asistenčne storitve več kot 800.000 zavarovancev, ki teh storitev v primeru okvare ali poškodbe vozila na avtocestah ali hitrih cestah ne bi mogli več koristiti, saj bi lahko odvoz njihovega vozila opravil upravljavec ceste na javnem razpisu izbrani izvajalec odvoza vozil.

Takšno stanje popravlja sedaj predlagana novela zakona. Po njej bo posebna ureditev odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil na avtocestah in hitrih cestah znova veljala samo za tovorna vozila, torej vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kilogramov ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila.

To je dogovorjeno in usklajeno z vsemi ključnimi deležniki, to so Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Dars in Slovensko zavarovalno združenje, so navedli na ministrstvu za infrastrukturo.

DZ je zakon o cestah letošnjo jesen moral potrjevati dvakrat. Zaradi spornega člena o odvozu pokvarjenih in poškodovanih osebnih vozil z avtocest in hitrih cest so namreč državni svetniki na zakon izglasovali veto, DZ pa ga je vnovič potrdil po tem, ko je državna sekretarka Alenka Bratušek napovedala novelo zakona, ki bo to določbo odpravila.