Spomnil je, da bo 23. decembra minilo pol leta, odkar je Ukrajina dobila status kandidatke za članstvo v EU. Ob tem je opozoril, da bo prihodnjih šest mesecev v vojni v Ukrajini v več pogledih odločilnih in da bodo nujni še večji napori kot doslej.

Kot prvi izziv za prihodnje polletno obdobje je Zelenski izpostavil, da je treba premagati »ruski energetski terorizem v vseh njegovih oblikah«. Pozdravil je idejo cenovne kapice za ruske energente in se zavzel za uvedbo tega instrumenta - tako za plin kot tudi za nafto in naftne derivate. S tem bi po njegovem onemogočili Rusiji, da financira vojno na račun svetovnega trga.

»Rusija želi zlomiti vašo varnost z uničenjem naše infrastrukture,« je ukrajinski predsednik ponazoril drugi izziv. Evropske voditelje je zato pozval, naj še naprej delajo vse, kar je v njihovi moči, za ohranjanje dobave energije Ukrajini. Ta po njegovih besedah še zlasti potrebuje podporo pri nakupu plina, s katerim bi nadomestili izpad energije zaradi ruskih napadov na ukrajinsko infrastrukturo. Gre za približno dve milijardi kubičnih metrov plina.

Zavzel se je tudi za nadaljevanje vojaške podpore, ki, kot je dejal, ne sme biti manjša kot v zadnjih šestih mesecih. »To je ključnega pomena za zaščito ukrajinske svobode in same ideje Evrope,« je izpostavil. Dejal je še, da Ukrajina potrebuje več sodobnega orožja, tako zračno in protiraketno obrambo kot tanke. »S tem bi neposredno rešili milijone življenj,« je dejal ukrajinski predsednik.

Zelenski je ob tem pozval še k diplomatskim prizadevanjem za mir. EU to po njegovem lahko stori s podporo t.i. formuli za mir, ki jo za rešitev konflikta predlaga ukrajinska stran. Podprli naj bi jo na vrhu, ki ga bo Kijev po napovedih predsednika Zelenskega organiziral v bližnji prihodnosti.

Ocenil je tudi, da je napočil čas za nov korak v približevanju Ukrajine Evropski uniji, oceno izvajanja priporočil Evropske komisije. Evropske voditelje je zato prosil, naj pospešijo proces približevanja, da bo lahko Ukrajina začela pogajanja o članstvu v uniji.

Predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela pa je Zelenski pozval, naj zagotovi, da boj za mir v Ukrajini in celotni Evropi ne bo odvisen od nesoglasij in nesporazumov med državami članicami. »Paket makrofinančne pomoči Ukrajini in deveti sveženj sankcij EU proti Rusiji sta tudi orožji za obrambo svobode. To je naša zaščita. prosim razumite to,« je pozval in namignil na poskuse blokade pomoči in sankcij s strani nekaterih članic.