V novih delih serije Harry in Meghan z ostrimi puščicami proti kraljevemu dvoru

Od danes so pri Netflixu dostopni novi trije deli dokumentarne serije Harry & Meghan, v katerih je par, ki se je umaknil od kraljevih dolžnosti in Združenega kraljestva, odstrl nekatere nove podrobnosti svojega življenja in znova uperil puščice proti kraljevi družini, tokrat zlasti proti princu Williamu.