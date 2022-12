»Imenovanje je izjemno priznanje za AmCham Slovenija, poslovno skupnost, ki se zavzema za priložnosti in kulturo dialoga, saj je to potrditev, da so kot sedež AmChams in Europe organizacijo izjemno vodili zadnje štiri leta ter jo nadgradili s številnimi aktivnostmi, ki prinašajo vrednost tudi v evropskem prostoru,« so po skupščini, na kateri so volili izvršni odbor krovne organizacije AmChams in Europe, sporočili iz AmCham Slovenija.

Vodnikova je ob podaljšanju mandata za še eno leto izpostavila, da je bilo delovanje organizacije v zadnjih letih postavljeno pred številne preizkušnje, tako zaradi pandemije covida-19 kot vojne, energetske krize in prihajajoče recesije.

»Prepričana sem, da Slovenke in Slovenci znamo biti ravno prav veliki in samozavestni, da ne silimo v ospredje, ampak se znamo jasno in odločno postaviti za prave vrednote, ko je to treba, in iskati kompromise, ki prinašajo sodelovanje. Soglasno podaljšanje mojega mandata in izkazano zaupanje kolegov jemljem kot čast in odgovornost, prav tako pa sem ponosna, da je naša država s tem prepoznana kot sedež gospodarske povezanosti Transatlantskega partnerstva,« so Vodnikovo povzeli v sporočilu za javnost.

AmCham Slovenija bo kot nosilec sedeža krovne organizacije AmChams in Europe v letu 2023 organizacijo vodila skupaj z vodilnimi predstavniki AmChamov iz Grčije, Švedske, Moldavije, Turčije in Estonije ter AmCham EU.

AmChams in Europe povezuje 46 AmCham združenj iz 44 držav iz Evrope in Vzhodne Azije. Skupaj predstavlja več kot 17.000 ameriških in evropskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 20 milijonov ljudi in za več kot 1100 milijard ameriških dolarjev investicij na obeh straneh Atlantika, so še sporočili iz organizacije.