Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo za moške od danes naprej nadaljeval v hitrih disciplinah. V Val Gardeni bo danes (ob 12. uri) smuk, ki bo zamenjal odpadlega v Beaver Creeku, jutri bo superveleslalom (ob 11.45), v soboto pa še en smuk (ob 11.45). Včerajšnji trening je odpadel, tako da so smukači v Dolomitih opravili le en trening, na katerem je bil najhitrejši Francoz Nils Allegre (2:06,13). Slovenska smukača sta bila v ozadju. Miha Hrobat je bil 27. (+1,46), Martin Čater pa 66. (+3,92). Tudi za ženske se bo svetovni pokal nadaljeval v hitrih disciplinah. Jutri in v soboto bosta v Sankt Moritzu (obakrat ob 10.30) dva smuka, v nedeljo pa superveleslalom (ob 11.30). Osamljena Slovenka v Švici bo Ilka Štuhec, ki je včeraj opravila prvi trening. Na njem je precej zaostala (+2,94) za Američanko Isabello Wright, druga pa je bila Italijanka Sofia Goggia, ki je dobila oba letošnja smuka svetovnega pokala v Lake Louisu. V Kanadi se je dvakrat s petim mestom izkazala tudi Ilka Štuhec, ki bo skušala potrditi dobro pripravljenost na progi, na kateri je pred petimi leti postala svetovna prvakinja.

Medtem ko v slovenskem taboru v Val Gardeni ne gre pričakovati vidnejših uvrstitev, bo precej bolj vznemirljivo v nedeljo in ponedeljek, ko bosta v sosednji Alti Badii dva moška veleslaloma. Obakrat bo start prve proge ob 10. uri, druge pa ob 13.30. Obe preizkušnji v tej sezoni je v Söldnu in Val d'Iseru dobil Marco Odermatt, ki je ta teden prejel tudi priznanje za najboljšega športnika Švice. Naziv si je prislužil s skupno zmago v svetovnem pokalu in naslovom olimpijskega prvaka v veleslalomu. Na obeh veleslalomih v tej sezoni se je na zmagovalne stopničke uvrstil tudi Žan Kranjec, potem ko je bil v Söldnu drugi, v Val d'Iseru pa tretji. Vodičan je v preteklosti v Alti Badii že blestel, prizorišče pa ima v lepem spominu, saj se je na progi Gran Risa prvič v karieri uvrstil na zmagovalni oder. Pred petimi leti je zaostal za Avstrijcem Marcelom Hirscherjem in Norvežanom Henrikom Kristoffersenom, uspeh pa je ponovil pred tremi leti, ko sta ga prehitela le Kristoffersen in Francoz Cyprien Sarrazin. »V Val d'Iseru sem prikazal odlično drugo vožnjo, tokrat pa si želim, da bi pokazal dve tako vrhunski,« je pred odhodom v Dolomite povedal Žan Kranjec.