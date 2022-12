Ustvarjalec Jack Sweeney, ki je imel na Twitterju račun @ElonJet, je v sredo, potem ko so ta račun sprva zaprli, nato pa za kratek čas odprli, takrat »za vsak primer« dodal povezavo do različic računa za sledenje leta na drugih družbenih omrežjih, kot so Instagram, Facebook in Mastodon. Kmalu zatem so na Twitterju ta račun, ki je imel več sto tisoč sledilcev, zaprli, kot tudi njegov osebni račun, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na Instagramu je Sweeney danes objavil, da je potem, ko so mu zaprli račun na Twitterju, Muskovo letalo v sredo zvečer iz Los Angelesa letelo v Austin.

»Zaprli bomo vsak račun, ki bo v realnem času objavil podatke o lokaciji kogar koli, saj gre za kršitev fizične varnosti,« je Musk zapisal v tvitu in dodal, da to vključuje tudi objavo povezav do spletnih mest z informacijami o lokaciji v realnem času.

Po spremenjenem pravilniku so dovoljeni tviti, v katerih je navedena lokacija osebe, vendar ne na isti dan ter objave o tem, da je oseba na javnem dogodku, na primer na koncertu, so sporočili iz Twitterja.

Musk je po nakupu Twitterja za 44 milijard ameriških dolarjev zagotavljal, da se računa ne bo dotaknil, ker je zavezan svobodi govora na tem družbenem omrežju.

Račun pa so zaprli dan po tistem, ko je soustanovitelj in nekdanji šef Twitterja Jack Dorsey na spletu branil delavce tehnološkega podjetja, ki jih je Musk kritiziral zaradi odločitev pri moderiranju vsebin.

»Trdno verjamem, da bi morala biti vsaka vsebina, ki jo nekdo ustvari za internet, trajna, dokler se prvotni avtor ne odloči, da jo izbriše,« je zapisal Dorsey. Menil je tudi, da odstranitve in začasne ukinitve vsebin ne bi smele biti mogoče.