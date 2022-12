Xiaomi je vstopil na 12 tehnoloških področij raziskav in razvoja, vključno s tehnologijo mobilne komunikacije 5G, z velikimi podatkovnimi zbirkami, računalništvom v oblaku in umetno inteligenco, pri čemer se dotika 98 podsegmentov. Tehnološke inovacije so gonilna sila za visoko stopnjo globalizacije podjetja Xiaomi s pravicami intelektualne lastnine, ki zagotavljajo podporo in zaščito za nadaljnje tehnološke inovacije na učinkovit način.

Xiaomi je na področju IP dosegel zares veliko. 30. septembra 2021 je bila skupina uvrščena na globalno 13. mesto v samostojno prijavljenih sklopih patentov 5G. Do 30. septembra 2022 je Xiaomi pridobil več kot 29.000 patentov po vsem svetu, ki pokrivajo več kot 60 držav in regij.

Wang Xiang, partner in predsednik korporacije Xiaomi, je dejal, da je Xiaomi zavezan zagotavljanju najboljših tehnoloških inovacij svojim uporabnikom, spoštovanju pravic intelektualne lastnine in ponujanju raznolikih rešitev za reševanje sporov glede intelektualne lastnine. Podjetje si prizadeva doseči obojestransko, dolgoročno in trajnostno IP-partnerstvo in na koncu spodbujati tehnološko vključevanje v korist širše skupnosti.

Bela knjiga prikazuje raznoliko in zapleteno okolje IP, s katerim se soočajo kitajska podjetja z globalnimi ambicijami. Xiaomi je z aktivnim odzivom na tožbe, nakazovanjem odprtosti za sodelovanje in prizadevanjem za izvajanje večstranske strategije, ki prinaša koristi vsem, uspel razširiti svoje globalno poslovanje. V preteklih letih je Xiaomi obsežno uporabljal IP za spodbujanje poslovnega in tehnološkega razvoja.

Kot odgovor na povpraševanje uporabnikov si Xiaomi prizadeva združiti moči z globalnimi poslovnimi partnerji za spodbujanje tehnološke vključenosti s pravicami intelektualne lastnine, da bi opolnomočil širšo skupnost in vsem na svetu omogočil boljše življenje z inovativno tehnologijo.

Xiaomijeva intelektualna lastnina kot gonilo poslovnih inovacij

Po 12 letih razvoja in na podlagi svoje osnovne strategije »Smartphone × AIoT« je Xiaomi razširil svoje poslovanje na več kot 100 trgov po vsem svetu. Poslovanje podjetja obsega pametne telefone, pametne televizorje, pametne gospodinjske aparate, nosljive naprave in internetne storitve. Njegova raziskovalna in razvojna prizadevanja so bila uporabljena na različnih področjih, vključno z operacijskim sistemom za pametne telefone, upodabljanjem, polnjenjem, operacijskim sistemom pametne televizije, umetno inteligenco itd.

Če vzamemo za primer MIUI, močna patentna zaščita podpira stalne inovacije sistema MIUI. Od 30. septembra 2022 ima Xiaomi več kot 7700 patentov po vsem svetu v zvezi z operacijskim sistemom MIUI in s funkcijami programske opreme. Skupina ima tudi več kot 700 patentov v tehnologiji polnjenja pametnih telefonov, vključno z osnovno arhitekturo vezja, upravljanjem varnosti in optimizacijo prenosa, vendar ne omejeno nanje.

Patentna zaščita spodbuja inovacije, ki so del tehnologije upodabljanja v pametnih telefonih Xiaomi. Od 30. septembra 2022 ima Xiaomi več kot 1000 patentov za to tehnologijo po vsem svetu. Poleg izboljšanja uporabniške izkušnje pametnih telefonov Xiaomi si je podjetje prizadevalo tudi razširiti svoj patentni portfelj 5G. Do konca septembra 2021 se je Xiaomi uvrstil na 13. mesto v samostojno prijavljenih družinah patentov 5G. Do konca septembra 2022 je Xiaomi vodil in sodeloval pri oblikovanju več kot 260 nacionalnih, industrijskih in skupinskih standardov, industrija pa je priznala njegove tehnične zmogljivosti.

Xiaomijev sistem IP je privedel do razvoja širokega nabora scenarijev uporabe v njegovem ekosistemu pametnega življenja. Po letih razvoja ima skupina več kot 1200 patentov, povezanih z umetno inteligenco. Xiaomijeva tehnologija za zmanjševanje hrupa pri klicih s pomočjo umetne inteligence je bila uporabljena v več kot 60 izdelkih, kar spodbuja poslovno rast podjetja.

Xiaomi je zavezan konceptu »Tehnologija za dobro«. Na podlagi tehnoloških zmogljivosti skupine je Xiaomi postopoma razvil funkcije dostopnosti v svojem operacijskem sistemu MIUI. Na primer, Xiaomijeva haptična tehnologija, prepoznavanje ambientalnih zvokov in tehnologija pretvorbe besedila v govor so zasnovani za uporabnike z okvarami vida, sluha in govora, kar omogoča manj privilegiranim uporabnikom, da uživajo v priročnosti tehnologije.

IP krepi Xiaomijeve globalne ambicije

Leta 2013 je bil Xiaomijev sistem IP v povojih, osredotočen na zaščito lastne tehnologije in patentiranje strojne opreme ter operacijskega sistema MIUI. Medtem ko se je skupina osredotočala na celinsko Kitajsko, se je skupina podala na tuje trge, kot je Evropa. Med letoma 2014 in 2019 je Xiaomi pospešil svoj razvoj na teh trgih. Xiaomi je za izhodišče vzel Indijo in trge jugovzhodne Azije ter postopoma stopil na evropske in latinskoameriške trge. Xiaomijeve pravice intelektualne lastnine so v tem obdobju hitro rasle z več kot 2000 globalnimi patentnimi prijavami. Od leta 2015 naprej je bilo povprečno letno oddanih približno 6000 patentnih prijav.

V tem obdobju se je Xiaomi soočal z zapletenimi spori. Le pet mesecev po tem, ko je Xiaomi julija 2014 vstopil na indijski trg pametnih telefonov, je skupina naletela na patentno tožbo pri svetovnem ponudniku informacijske in komunikacijske tehnologije Ericsson. Po petih letih pravnega spora sta Xiaomi in Ericsson septembra 2019 spor končno sporazumno rešila.

Kar zadeva obtožbe t. i. NPE-podjetja (podjetja, ki ima v lasti patent, a ga ne uporablja), je BlueSpike obtožil Xiaomi, da je leta 2013 kršil njegove patentne pravice za več modelov pametnih telefonov. Tožba se je končala z umikom le-te s strani BlueSpike. Xiaomi je prav tako zmagal v pravnih tožbah podjetij Sisvel, IPCom in drugih, kar je prispevalo k uveljavitvi načela FRAND (»Fair, Reasonable and Non-Discriminatory«) na globalnem področju IP.

Z različnimi sredstvi, kot so pripojitev, navzkrižno licenciranje in prenos patentov, je Xiaomi dosegel veliko na področju patentov. Leta 2016 sta Xiaomi in Microsoft razširila svoje globalno partnerstvo. Do konca septembra 2022 je Xiaomi pridobil več kot 29.000 patentov po vsem svetu, ki pokrivajo več kot 60 držav in regij.