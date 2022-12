Iz črnogorske policije so sporočili, da je lažne grožnje s Češke pošiljal »mladoletnik in tuj državljan na Češkem«, ki nima povezav s Črno goro. Zahvalili so se za sodelovanje Češki in drugim mednarodnim partnerjem, da so storilca tako hitro odkrili, poroča črnogorska tiskovna agencija Mina.

Grožnje so bile poslane z naslova pod lažnim imenom Richard Ramirez, avtor pa se je nato predstavil kot Vladislav Pozdnjakov iz ruske ekstremistične skupine Moška država.

Spomnili so še, da je bilo v zadnjih pol leta v državi deset lažnih sporočil o podtaknjenih bombah v šolah in drugih institucijah ter da so v večini primerov ugotovili storilce. Z zaskrbljenostjo pa ugotavljajo, da so bili storilci predvsem mladoletniki, med katerimi so bili nekateri celo mlajši od 14 let.

Opozorili so še, da je kibernetski kriminal vse bolj prisoten tako v državah regije, kot tudi članicah EU.

Lažna sporočila o podtaknjenih bombah v treh srednjih šolah so medtem danes prejeli v srbskem mestu Kragujevac, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

O grožnjah z bombami pa so v sredo poročali iz Severne Makedonije, natančneje iz prestolnice Skopje, kjer je petnajst šol prejelo elektronska sporočila z grožnjami o podtaknjenih bombah. Poleg osnovnih in srednjih šol so bile v Severni Makedoniji v začetku tedna tarča anonimnih groženj različne javne ustanove in nakupovalni centri, v začetku minulega tedna pa so lažne grožnje z bombami prejele tudi vladne ustanove in sodišča na Hrvaškem.