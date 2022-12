Novogoriški policisti so se po prejetem obvestilu o omenjenem dogodku nemudoma odzvali in pregledali tamkajšnjo okolico, vendar neznanca oziroma belega kombija niso izsledili. "Policistom tudi po opravljenem razgovoru ni uspelo pridobiti dovolj dejstev, ki bi nakazovala na storitev morebitnega prekrška ali kaznivega dejanja. Prav tako pojasnjujemo, da se v policiji občasno srečujemo s takšnimi obvestili," so pojasnili za STA.

Na vsako tako naznanilo se hitro odzovejo in ga obravnavajo individualno, "podrobna in natančna preiskava pa je tista, ki policiste usmerja h ugotovitvam, ali gre v ravnanju posameznika za nezakonito dejanje". Vsak sum najprej temeljito preverijo in nato presodijo, ali je bilo morebitno ravnanje posameznika v nasprotju z zakonodajo, so zapisali.

Staršem svetujejo, naj se z otroki pogovarjajo o podobnih situacijah in jih opozorijo, naj ne vstopajo v tuja vozila, ne sprejemajo stvari od neznanih oseb in naj ne sledijo neznancem v vozila ne glede na obljube.

Prav tako naj najmlajšim pojasnijo, da si v takšnih primerih zapomnijo čim več podrobnosti. Če srečajo neznanca, naj se raje umaknejo in pokličejo starše ali prosijo za pomoč drugega odraslega. Odgovornost odraslih pa je, da otroku prisluhnejo, ga zaščitijo in pomagajo po najboljših močeh ter o dogajanju nemudoma obvestijo policijo.