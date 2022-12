V enodnevni stavki sodeluje do 100.000 članov sindikata Royal College of Nursing (RCN) tako v Angliji, Walesu kot na Severnem Irskem. Sindikat, za katerega je to prva stavka v 106 letih obstoja, se je zanjo odločil po zavrnitvi vladne ponudbe glede plač.

Sindikat zahteva 19-odstotno povišanje plač in zatrjuje, da dosedanji dvigi, ki ne dosegajo niti inflacije, ogrožajo področje zdravstvene oskrbe, saj da je izjemno težko pritegniti in zadržati uslužbence. Ti naj bi bili preobremenjeni, tudi v luči dolgih čakalnih vrst, ki so se zaradi odpovedi v času pandemije še podaljšale.

Vlada odgovarja, da si tolikšnega zvišanja ne more privoščiti ter da je priporočila neodvisnega odbora glede plač že izpolnila. Odbor, posebej zadolžen za preučitev plač v zdravstvenem sistemu, je namreč predlagal 5,5-odstotno povišanje plač za sestre, za uslužbence z najnižjimi plačami, kot so čistilke, pa 9,3-odstotno.

Čeprav je vodja sindikata RCN Pat Cullen ponudila ustavitev stavke v zameno za pogajanja z zdravstvenim ministrom Stevom Barclayjem, slednji vztraja, da je z oceno pristojnega odbora glede plač zanje ta razprava zaključena in je ne bodo ponovno odpirali.

Stavka bo trajala od 8. do 20. ure po lokalnem času, še drugo tovrstno stavko pa naj bi sindikat ponovil v torek prihodnji teden. Med drugim bodo danes normalno potekale kemoterapije in ledvične dialize, prav tako bo delo kot običajno potekalo na intenzivnih negah, v celoti pa bo poskrbljeno tudi za otroke in novorojenčke.

A ostale storitve bodo potekale v skladu s prazničnim urnikom, kakršen denimo velja na božič. Največji učinek naj bi občutili tisti, ki so bili danes naročeni na določen poseg, navajajo tuje tiskovne agencije.

Današnja delna ustavitev dela v zdravstvu je sicer del večjega vala stavk uslužbencev tako javnega kot zasebnega sektorja na Otoku. Državo se namreč spopada z krizo vse višjih življenjskih stroškov, saj visoka inflacija presega rast plač.