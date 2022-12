Dončić je s soigralci v Teksasu gostil konjenike, ki so se Dallasu maščevali za lanski poraz v končnici. Donovan Mitchell je dejal, da je v neki meri hvaležen za tisti poraz, saj je to botrovalo k njegovemu prestopu v Cleveland.

Mitchell je bil prvi strelec tekme s 34 točkami, blestel je zlasti v drugem polčasu, in pomagal konjenikom do zanesljive zmage s 105:90. Pred tem so namreč izgubili osem od zadnjih devetih tekem v gosteh.

Dončić pa je imel tokrat zanj slabši večer, poročajo ameriški mediji, kljub temu pa mu je uspelo podreti nov rekord lige NBA.

Tokrat je v 39 minutah zbral 30 točk, pet skokov in šest podaj in ob tem izgubil tudi pet žog. Ne glede na to pa je slovenski zvezdnik lige NBA še na 35. zaporedni tekmi dosegel vsaj 20 točk, s čimer je prehitel Marka Agirra za najdaljši niz v zgodovini prvenstva.

New York Knicks so na gostovanju v ameriškem vetrovnem mestu po podaljšku premagali Chicago Bulls.

Najbolj sta se izkazala Julius Randle z 31 in Jalen Brunson s 30 točkami, vključno s trojko manj kot minuto pred iztekom podaljšane igre. S tem so na vzhodu prišli do pete zaporedne zmage; nobena ekipa v tem delu lige nima toliko uspehov zapovrstjo.

Pri gostiteljih je bil prvi strelec DeMar DeRozan z 32 točkami, Dragić pa je v desetih minutah na parketu zbral sedem točk in eno podajo.

Zato pa se je zmage veselil Čančar z Denver Nuggets, ki so doma po zaslugi nove izjemne predstave Srba Nikole Jokića s 141:128 premagali Washington Wizards.

Jokić je zbral 43 točk, kar je njegov strelski rekord v sezoni, iz igre je zadel 17 od 20 metov na koš, temu pa je dodal še 14 skokov in osem podaj.

»Danes mi je res šlo vse od rok. Fantje so mi podajali, jaz sem zadeval,« je po tekmi dejal Jokić.

Čančar je odigral le dve minuti tekme, v tem času pa je naredil eno osebno napako in izgubil eno žogo.

Golden State Warriors pa so izgubili že na 13. od dosedanjih 15 gostovanj v ligi NBA in so zdaj v skrbeh tudi za svojega zvezdnika Stepha Curryja. Pri porazu s 119:125 proti Indiana Pacers zaradi poškodbe leve rame Curry namreč ni mogel končati tekme. Zdaj ga čaka preiskava z magnetno resonanco, ki bo razkrila, za kako resno poškodbo gre.