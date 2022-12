Vodstva slovenskih nogometnih klubov v zimskem premoru, ki bo trajal do 11. februarja, iščejo okrepitve in urejajo podrobnosti za priprave, ki jih bodo začeli po novoletnih praznikih. Čeprav ima Olimpija 13 točk prednosti pred zasledovalci, največ dela med vsemi prvoligaši čaka vodstvo ljubljanskega kluba, da poravna 1,2 milijona evrov dolgov do nekdanjih trenerjev in igralcev ter se tako izogne prepovedi registracije novih nogometašev. Trener Albert Riera je pred odhodom domov na Majorko vodstvu kluba jasno sporočil, da želi tri okrepitve, in to predvsem v napadu. Olimpija ne razmišlja o prodaji Marcela Ratnika, Timija Maxa Elšnika, Svita Sešlarja in Matevža Vidovška. Prednost Olimpije je velika zgoščenost zasledovalcev, saj so od drugega do šestega mesta le štiri točke razlike in bodo klubi drug drugemu jemali točke.

Medtem sta zasledovalca Kopra že začela podpisovanje novih pogodb. Novi napadalec Kopra je 28-letni Anglež Matthias Fanimo, ki je nazadnje neuspešno igral na Hrvaškem za Slaven Belupo, gole pa je dosegal tudi za Dravo Ptuj v drugi ligi. Ker je Celje najbogatejši prvoligaš, ima za slovenske razmere neomejene možnosti za nakupe igralcev, saj jim lahko ponudi letno plačo 200.000 evrov. Celje je že podpisalo pogodbo z nekdanjim vratarjem Mure Matkom Obradovićem, na seznamu želja pa sta še vezist Mure Luka Bobičanec in nekdanji igralec Mure Žan Karničnik, ki je v Ludogorcu na stranskem tiru.

Maribor je z nizom šestih zmag nakazal, da bo spomladi lahko najboljši, če bodo podaljšali posojo Marka Tolića, v formo spravili Josipa Iličića in ne bodo prodali napadalca Žana Vipotnika. Domžale so s tremi zmagami zapored ujele priključek z mesti za Evropo, a bodo težko zadržale mladega bočnega branilca Mitjo Ileniča. Težava Mure je neučinkovitost, saj gola ni dosegla na zadnjih treh tekmah, zato je v finišu sezone osvojila le dve točki. Klub je tik pred podpisom pogodb s štirimi novimi igralci, na izhodnih vratih pa je obetavni Tio Cipot. Bravo, predvsem pa Gorico, Radomlje in Tabor čaka veliko dela pri sestavi konkurenčnih zasedb v boju za obstanek.