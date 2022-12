Po odstavitvi perujskega predsednika Pedra Castilla in zaprisegi dotedanje podpredsednice Dine Boluarte za novo voditeljico se napete razmere v andski državi ne umirjajo. Castillo, ki so ga aretirali, zanika obtožbe, da je koval zaroto in hotel izvesti upor. Vendar tožilstvo vztraja pri obtožbah in zanj zahteva podaljšanje pripora na 18 mesecev.

Razmere v drugi največji proizvajalki bakra so se močno zaostrile pred tednom dni, ko je Castillo načrtoval nezakonito razpustitev parlamenta. Ta ga je namreč hotel odstaviti, saj so poslanci ocenjevali, da Castillo zaradi šestih preiskav tožilstva in očitkov o korupciji ne more več opravljati predsedniških poslov. Castillu je še uspelo napovedati razpustitev parlamenta in imenovanje začasne vlade, potem pa so se mu po robu postavili tudi ministri v vladi, ki so začeli odstopati, in poslanci kongresa. Slednji so ga potem tudi odstavili in za novo predsednico imenovali 60-letno Boluartejevo.

Cestne blokade v polovici regij

Policija in vojska sta se postavili na stran novoizvoljene predsednice, ki sicer premore zgolj kratko politično kariero. Obrambno-varnostne sile so ocenile, da je Castillova namera razpustitve parlamenta protiustavna. Predsednik lahko po ustavi to stori le, če parlament dvakrat zapored ne potrdi izbrane ministrske ekipe.

Castillo je potem poskušal najti zatočišče na mehiškem veleposlaništvu, vendar so ga kar njegovi varnostniki odpeljali do policijske postaje, nato pa je bil premeščen v zapor na obronkih Lime. Političnemu pretresu v prestolnici so sledili nemiri na ulicah. V zadnjem tednu dni je bilo med protesti Castillovih podpornikov, ki nasprotujejo Boluartejevi, ker ni bila izvoljena, ubitih šest oseb. Zavrelo je tudi na zapostavljenem andskem podeželju, kjer je glavnina Castillovih podpornikov, ki je v odstavljenem predsedniku videla ljudskega človeka, enega izmed njih. Protestniki so blokirali več cest, zažigali so javne ustanove, napadali policijske postaje ter zasedli letališče v mestu Arequipa. V 13 od 24 regijah države so vzpostavili cestne blokade.

Med protesti po državi so Castillovi privrženci zahtevali odstop Boluartejeve, razpustitev kongresa in novo ustavo. Nove predsednice niso priznale štiri večje latinskoameriške države Mehika, Argentina, Kolumbija in Bolivija, ki so se v skupni izjavi postavile na stran Castilla ter ga označile za žrtev nedemokratičnega nadlegovanja. Pozvale so tudi k zaščiti njegovih pravic. Boluartejeva pa je sporočila, da o odstopu ne razmišlja.

Vojska bo zaščitila infrastrukturo

Da bi pomirila razmere v državi, pa se je s parlamentarci v minulih dneh posvetovala o izvedbi predčasnih volitev. V ponedeljkovem televizijskem nagovoru je državljanom sporočila, da jih predlaga aprila 2024, kar je dve leti prej od predvidenih rednih. Včeraj pa je ocenila, da bi jih lahko izvedli že decembra prihodnje leto. Prav tako je napovedala ustavne spremembe, vendar podrobnosti še ni predstavila. Kljub temu zagotovilu nemiri v državi niso pojenjali. Verjetno je k njihovemu nadaljevanju prispeval tudi sam Castillo, saj je vztrajal, da je bil nezakonito razrešen in ugrabljen ter je še vedno predsednik. Varnostne sile je iz zapora prek twitterja pozival, naj končajo prelivanje krvi.

Zaradi napetosti bo vojska sedaj razporejena ob kritično infrastrukturo po državi. Zaščititi nameravajo hidroelektrarne in letališča, prav tako pa bodo izredne razmere veljale vzdolž državnega avtocestnega omrežja, da bi zagotovili svobodo gibanja.