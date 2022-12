Douglas Stuart: Shuggie Bain (Mladinska knjiga)

Odmevno delo, ki ga založniki sprva niso hoteli objaviti, ob izidu pa ga nato kritiki niso mogli prehvaliti in so mu namenili kopico uglednih nagrad, tudi Bookerjevo, je debitantski roman Douglasa Stuarta, ki je sicer po poklicu modni oblikovalec. Pripoved o dečku, ki je zaradi svoje blage narave tarča posmeha, edino zatočišče pa mu ponuja odločna, a alkoholu vdana mama, osvetljuje strahotne stiske glasgowskega delavskega razreda v z bedo in revščino prežetih osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Sally Rooney: Kje si, prelepi svet? (Sanje)

Mlado irsko avtorico Sally Rooney, ki se podpisuje pod večkrat nagrajena romana Pogovori s prijatelji in Normalni ljudje, označujejo za glas milenijske generacije, marsikdo pa v njej vidi tudi literarni fenomen. V najnovejšem delu, v katerem bralec spremlja četverico mladih, ki vsak po svoje premagujejo bremena sodobnega časa, se pisateljica poigrava s formo pisemskega romana – le da dopisovanje o kompleksnosti čustev, umetnosti, odnosih, veri in ljubezni seveda poteka pred elektronskih kanalov.

Sally Rooney: Kje si, prelepi svet? (Sanje)

Mlado irsko avtorico Sally Rooney, ki se podpisuje pod večkrat nagrajena romana Pogovori s prijatelji in Normalni ljudje, označujejo za glas milenijske generacije, marsikdo pa v njej vidi tudi literarni fenomen. V najnovejšem delu, v katerem bralec spremlja četverico mladih, ki vsak po svoje premagujejo bremena sodobnega časa, se pisateljica poigrava s formo pisemskega romana – le da dopisovanje o kompleksnosti čustev, umetnosti, odnosih, veri in ljubezni seveda poteka pred elektronskih kanalov.

Alan Mikhail: Božja senca (Beletrina)

Do leta 2070 bi naj islam od krščanstva prevzel titulo največje svetovne religije, zato je razumevanje tega verstva neizogibno, meni Alan Mikhail, predstojnik katedre za zgodovino na univerzi Yale. V knjigi s podnaslovom Sultan Selim, njegov osmanski imperij in nastanek novoveškega sveta se je poglobil v obdobje vladanja Selima I. (1470–1520), ko so Turki zasedali središče znanega sveta. V luči tedanjih geopolitičnih razmer na novo osvetli odkritje Amerike, reformacijo in trgovino s sužnji.

Agata Tomažič: Čmrljev žleb (Goga)

V oddaljeno in idilično smučarsko vasico, kjer cveti mondeni turizem, je pisateljica Agata Tomažič postavila dogajanje svojega novega romana, katerega glavna junakinja je vitalna, vzvišena in nedotakljiva devetdesetletnica, ki obvladuje družinski hotel in s tem bolj ali manj ves kraj. Ko globoko pod snegom odkrijejo truplo, preiskava zločina odpre rane polpretekle zgodovine – izkaže se namreč, da nihče ni tako nedolžen, kot se zdi in da konflikti med krajani segajo tudi več generacij nazaj.

Sebastijan Pregelj: Coprnica pod gradom (Miš)

Po uspešni in nagrajeni zbirki Zgodbe s konca kamene dobe pisatelj Sebastijan Pregelj nadaljuje s pisanjem za mladino, le da v najnovejši zbirki prazgodovino zamenja za čas Janeza Vajkarda Valvasorja. Prvoosebni pripovedovalec je Martin, mlad in zabaven oproda, ki Valvasorja spremlja na nenavadnih, nevarnih in včasih tudi nadvse strašljivih popotovanjih. V prvem delu zbirke učenjake na gradu Bogenšperk zmoti novica o pobegli čarovnici, njeno iskanje pa se sprevrže v napeto pustolovščino.