Pred dvema tednoma so murskosoboški policisti ustavili tamkajšnjo državno tožilko. Murskosoboška državna tožilka je za volan pijana sedla že tretjič. Napihala je krepko več od dovoljenega, in to kljub temu, da si je kot državna tožilka zaradi vožnje pod vplivom alkohola pred časom že prislužila opomin. V teku pa je še en disciplinski postopek, prav tako zaradi alkohola, tako za volanom kot v službi. Zdaj jo čaka še tretji disciplinski postopek, v tem primeru gre za hudo kršitev, saj je bila vinjena v službenem času in za volanom službenega vozila.