Do konca letošnjega novembra so na letališču Jožeta Pučnika našteli 909.634 potnikov, kar je 141 odstotkov več kot v enakem obdobju lani – a lansko obdobje ni tipično, saj sta ga močno zaznamovala epidemija in okrnjen letalski promet zaradi epidemioloških ukrepov. Foto: Luka Cjuha