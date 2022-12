Zavetišče Ljubljana s svojo pirotehnično trgovino

Božično-novoletni prazniki so eden od tistih terminov, ko statistika vsako leto pokaže povečan sprejem izgubljenih živali v zavetiščih. Ljubljansko zavetišče letos nagovarja s “pirotehničnimi” paketi, ki so jih poimenovali Pasje bombice, Mrcine, Praskači ter Grizači in so dobrodelne.