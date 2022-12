Na torkovem sestanku, na katerem so sodelovali ministrica za kulturo Asta Vrečko, izvršni direktor DUTB Mitja Križaj in predsednik uprave SDH Žiga Debeljak, je DUTB ponudila štiri možne rešitve. Med drugim predlagajo, da bi se skupnost Plac organizirala v primerno obliko delovanja, denimo v društvo, zavod, ustanovo ali družbo, s katero bi lahko DUTB sklenil najemno pogodbo ali pogodbo o uporabi nepremičnine na Linhartovi ulici v Ljubljani.

DUTB pričakuje pokrivanje neposrednih stroškov

Druga možnost, ki jo DUTB predlaga, je, da ministrstvo za kulturo oz. organizacija, ki deluje pod njegovim okriljem, vzame nepremičnino, v kateri deluje Plac v najem in jo nato nameni skupnosti za izvajanje kulturnih dejavnosti. V obeh primerih DUTB pričakuje le pokrivanje neposrednih stroškov, ki nastajajo z uporabo nepremičnine, kot so elektrika, voda in odvoz komunalnih odpadkov.

Kot tretjo možnost DUTB ministrstvu predlaga, da poišče drug ustrezen prostor, ki bo primeren za opravljanje kulturne dejavnosti skupnosti. Četrta možnost pa je, kot so pri DUTB zapisali v sporočilu za javnost, da se nepremičnina v lasti DUTB na podlagi ustreznega sklepa vlade prenese na državo, slednja pa jo nameni izvajanju ustreznih kulturnih dejavnosti.

»Tako DUTB kot ministrstvo za kulturo, skupaj s celotno vlado, verjameta, da je možno najti konstruktivno in kakovostno rešitev za problematiko nadaljnjega udejstvovanja skupnosti Plac, ki bo hkrati omogočila DUTB oziroma njenemu pravnemu nasledniku SDH, da deluje v skladu s svojim poslanstvom in predpisi. DUTB oziroma SDH pričakujeta, da bo vlada oblikovala ustrezno rešitev kmalu,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem ponovno opozarjajo, da je objekt na Linhartovi ulici namenjen rušenju, da nima uporabnega dovoljenja ter da ni varen za organiziranje dogodkov. Zato protipravni uporabniki v celoti prevzemajo odgovornost za nenamensko uporabo objekta, opozarjajo na DUTB.

Participativna ljubljanska avtonomna cona - Plac je na Linhartovi cesti vrata odprla v začetku septembra. Na ministrstvu za kulturo so tedaj zapisali, da upajo, da bo med začasnimi uporabniki in lastnikom prišlo do dialoga. Na DUTB pa so zapisali, da je nepremičnina na Linhartovi ulici namenjena za prodajo ali nadaljnji razvoj.

Decembra se je Plac z novinarsko konferenco odzval na odločitev DUTB, da toži 46 posameznikov za motenje posesti. Dan pozneje pa so novinarsko konferenco sklicali še na DUTB. Tožba za motenje posesti je bila po mnenju DUTB edino pravno sredstvo, ki so ga lahko izbrali za zaščito premoženja. V primeru dogovora s Placem pred sodbo pa so, kot so poudarili, odprte vse možnosti. Napovedali so tudi današnji sestanek z ministrstvom za kulturo.