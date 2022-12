Sto dejstev o partizanskemu liriku

Letos mineva sto let, odkar se je rodil slovenski pesnik, narodni heroj in šoštanjski rojak Karel Destovnik - Kajuh. V občini Šoštanj so mu zato posvetili letošnje leto, na državni ravni pa bo temu partizanskemu liriku, po odločitvi vlade, posvečeno celotno leto 2023.