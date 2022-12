Predsednik Golob je podedoval močno onesnaženo in razmetano štalo, ki jo je zapustila Janševa vlada. Če naletiš na kaj takega, ne veš, česa bi se najprej lotil. Še posebej če je časa malo in ti voda teče v grlo. Menim, da se je težav, ki so se nakopičile zaradi slabe popotnice in tekočih problemov z inflacijo, ki so jo povzročile visoke cene energentov, lotil dokaj dobro in da je v vladi zbral kar solidno ministrsko ekipo. Do sedaj ni bilo opaziti kakih večjih napak, a začela so prihajati dobronamerna opozorila. Že na začetku ga je zapustila Marta Kos, ki je Gibanje Svoboda odlično zastopala v predvolilni kampanji v času Golobove bolezni. Njena vloga je bila neprecenljiva za uspeh gibanja.

Večkrat je bil opozorjen,da ima mnogo večjo odgovornost za uspešno delo vlade, saj sta nova obraza Cerar in Šarec popolnoma odpovedala zaradi nezrelosti in nesposobnosti, kar je dajalo zelo slabo luč za vsako levo usmerjeno opcijo. Opozorjen je bil tudi, a to tudi sam ve, da Janša komaj čaka na kako večjo napako in, bognedaj, na razpad koalicije.

Sedanje dogajanje oziroma nezaupanje v ministrico Bobnarjevo, ki se je odrazilo v neimenovanju Lindava za direktorja policije, bojda zaradi preslabega čiščenja Janševih kadrov, je nepotrebno in velika škoda. Zaradi slonovskega ravnanja Hojsa in Olaja je revanšizem neprimeren. Niso bili vsi kadri tako slabi, da bi jih vse povprek metali ven. Končno, Golob je v Gen-I zaposlil Krkoviča, ki je bil Janšev kader, dokler ni spregledal.

Ne poznam vsega ozadja ravnanja predsednika Goloba. Ne vem, če se zaveda škodljivosti svojega ravnanja. A sprožil je plaz dvoma o resnosti njegovih predvolilnih obljub. S strankami v koaliciji in posledično volilci je sklenil pogodbo. Kot bivši poslovnež ve, da je pogodbe treba spoštovati. Sicer se bomo ovce spraševali, ali smo izbrali pravega volka, da nas požre.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki