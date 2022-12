Svoboda je, pazi, kaj čivkaš

Hvala bogu v višavah. Pobožno upanje, da bo nova vlada uvedla racionalno politiko, je splahnelo. Stanje je po pol leta ponovno normalno. Policijo je vlada spravila pod osebni nadzor, kot je v navadi že nekaj let. A ministrstvo za kulturo pa misli pustiti pri miru? Ta malomarno skrbi za temeljno državno lastnino in ležerno opazuje razkroj javnih institucij. Se bo kdo lotil pritiskati? Država ne more biti samo podjetje za elektrodistribucijo.