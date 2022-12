Boris Petkovič, režiser dokumentarca LGBT_SLO_1984: Čustveni spomini so največje bogastvo

Minulo soboto je 38. Festival LGBT-filma, ki bo trajal do nedelje, odprl dokumentarec LGBT_SLO_1984 režiserja Borisa Petkoviča. Dokumentarna pripoved prinaša še nikoli tako viden, oseben in čustven vpogled v 35-letni razvoj skupnosti ​LGBTIQ+ v Sloveniji, kot so ga doživljali tisti, ki so bili vanj neposredno vpleteni.