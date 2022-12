Do zadnje strani: Tako daleč, tako blizu

»Pot pod noge jemlje maj, / češnja v hribu že cveti. / Tak kot vedno je moj kraj, samo mene več ni ...« Pesem iz filma Zbirni center (1989) Gorana Markovića, ki uvaja (z naslovom) in obenem zaključuje Krivokapićev roman, je samo eden od načinov, s katerimi avtor usmerja pozornost na ciklično strukturo svojega dela. Tako Markovićev film kot Pot pod noge se začneta s smrtjo, pravzaprav z zavestjo vsesplošne in – tudi ali predvsem – lastne minljivosti, ki jo v filmu ponazarjajo arheološka izkopavanja, v romanu pa obujanje pretežno osebnih, intimnih zgodb in spominov, prostorsko, tematsko pa tudi družbeno in politično umeščenih na območje nekdanje Jugoslavije in bližnje okolice.