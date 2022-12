Trije zaposleni iz celjske družbe Vodovod-Kanalizacija (Vo-Ka) Matjaž Kapitler, Darko Esih in Marjan Ograjšek se na sodišču zagovarjajo zaradi očitkov, da so sokrivi za nesrečo, ki se je zgodila v začetku julija pred sedmimi leti na cesti med Vojnikom in Šmartnim v Rožni dolini. V njej je življenje izgubila komaj sedemletna deklica, ki se je v družbi starejše sestre in očeta peljala s kolesom. Iz neznanega razloga je v nekem trenutku zapeljala na bankino, ki naj ne bi bila, po mnenju tožilstva, ustrezno sanirana po več zaporednih močnih neurjih. Pri tem je nesrečno padla, krmilo kolesa pa se ji je zapičilo v trebuh. Dobila je tako hude poškodbe, da je že med prevozom v bolnišnico umrla.

Policisti so zaradi nesreče ovadili vzdrževalca in še dva odgovorna v podjetju Vo-Ka, ker naj bi opustili dolžno ravnanje in bankine niso sanirali, niti primerno označili z opozorilno tablo. Vsi trije so dogodek na sodišču obžalovali in v pisnih zagovorih pojasnili, čemu je bila po njihovem nesreča posledica spleta več nesrečnih okoliščin. Na sodišču so zaslišali številne priče, spregovoril je tudi oče nesrečne deklice, ki je povedal, da je tisti dan z dvema hčerkama s kolesom prevozil kar 40 kilometrov. Nesreča pa se je zgodila, ko jih je do doma ločilo le še 500 metrov. Izvedenec cestnoprometne stroke je dejal, da neurejena bankina, na katero je zapeljalo nesrečno dekle, ni bila edini vzrok, da se je nesreča končala tako tragično.

Krmilo brez čepkov

Na predlog obrambe je sodišče zaslišalo tudi strokovnjaka Stanka Lakovića, diplomiranega inženirja strojništva, sicer tudi izvedenca prometne stroke, ki je dejal, da je zakonodaja, kar se tiče bankin, jasna. »Bankina je utrjen ali neutrjen del cestišča, ki cesti zagotavlja stabilnost, in ni namenjena vožnji, ustavljanju ali parkiranju. Kar se tiče vzdrževanja, sodijo bankine v drugi prioritetni razred,« je dejal. Ob ogledu fotografij s kraja nesreče se je strinjal, da je ta bila poškodovana, a je bila še vedno stabilna. Kot je še dejal, sedemletnica sploh ne bi smela voziti kolesa, tudi v spremstvu očeta ne. Po zakonodaji lahko kolo vozijo 10-letni otroci, ko opravijo tudi kolesarski izpit, kar pa jim je omogočeno šele v petem razredu osnovne šole. Kar se tiče očitka, da naj bankina ne bi bila ustrezno označena, je ponovil, da to niti ni bilo potrebno, saj ta ni namenjena vožnji, cestišče pa ni bilo poškodovano. Na vprašanje, ali je bilo kolo sploh primerno za vožnjo, pa je odgovoril: »Jaz se z njim ne bi peljal. Sploh pa ne 40 kilometrov.« In še, da se vidi, da na krmilu kolesa ni bilo zaščitnih gumijastih čepkov.

O poškodbah nesrečne deklice sta podrobneje spregovorila izvedenka sodne medicine Jezerka Inkret in Jože Balažic z Inštituta za sodno medicino. Inkretova je pojasnila, da je prišlo ob padcu deklice do ostrorobne in ostrokotne poškodbe na desni strani trebuha, ki je segala tudi v križnico, posledično je prišlo do pretrganja in krvavitve v trebušno votlino, kar je bilo zanjo usodno. Na vprašanje obrambe, ali bi prišlo do tako hudih poškodb, če bi na krmilu kolesa bili nameščeni ustrezni čepki, je dejala, da ne. Z njo se je strinjal tudi Balažic in dodal, da je imelo odločilno vlogo pri nesreči tudi dekličino psihofizično stanje. »Sploh po toliko prevoženih kilometrih. Če bi kolo imelo ustrezne čepke, bi bile dekličine poškodbe blažje, verjetno bi utrpela le odrgnine, praske in podplutbe, skratka tope poškodbe. Zagotovo pa ne tako hudih, ki so bile zanjo usodne,« je sklenil Balažic. Zaključne besede in razglasitev sodbe bomo slišali 23. januarja.