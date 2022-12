Leto po razkritju korupcijske afere, v kateri so ruski davčni uradniki državi ukradli okoli 219 milijonov evrov, je takrat 37 let star Sergej Magnitski umrl. Po aferi so ga namreč prijeli in zaprli, ga pretepli in mu odrekli zdravniško pomoč. V zaporu je bil enajst mesecev, večkrat naj bi ga tudi mučili. Te dni so na Kanarskih otokih aretirali človeka, ključnega pri ustvarjanju sheme za pranje denarja, povezane s tem primerom. Španskim preiskovalcem je uspelo dognati, kako je del ukradenega, umazanega denarja pristal v Španiji. Bili sta dve poti – po eni so denar nakazali na bančne račune določenih ruskih državljanov v Španiji, ki so bili del kriminalne združbe, in ti so nato kupili nepremičnine, po drugi pa so ga nakazali kar na račun nepremičninskih agencij, povezanih z rusko skupnostjo. Skupno so po državi zasegli 75 nepremičnin v vrednosti 25 milijonov evrov. V preiskavo je bilo vključenih tudi več navideznih podjetij brez prave gospodarske dejavnosti.

Sergej Magnitski je bil v Ukrajini rojen odvetnik in davčni revizor, ki je preiskoval obsežen primer korupcije. Leta 2007 je skupina zaposlenih na ruskem notranjem ministrstvu od države ukradla 219 milijonov evrov, s ponarejanjem dokumentov in goljufijo pa so prevzeli tri podjetja, sicer v lasti podjetja za upravljanje premoženja Hermitage Capital. Magnitski si je z razkritjem afere podpisal smrtno obsodbo, saj so – namesto da bi preganjali kriminalce – aretirali njega in ga vrgli v zapor, kjer so ga med drugim mučili. Umrl je le nekaj dni pred iztekom enega leta, ko bi ga morali izpustiti na prostost ali pa ga postaviti pred sodišče.