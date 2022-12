Tribušon piše scenarij po svoji zgodbi

Igralec Matjaž Tribušon prek sodišča poskuša doseči vrnitev na AGRFT, kjer je, prepričan, da po krivem, izgubil zaposlitev. Pravi, da je to edini način, da opere svojo čast in ime. Rektor ljubljanske univerze in dekan AGRFT pa sta prepričana, da mu v pedagoškem procesu ni več mesta.