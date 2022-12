Po izjemnem uspehu Alenkine druge knjige Druga žena, ki je v njeno življenje prinesla toliko lepega in presenetljivega, je tretjo knjigo z naslovom Da bi sladko zaspala začela pisati na vrhuncu pandemije. Pisanje je bilo veliko težje kot pri Drugi ženi. Sveži spomini na mamino bolezen in še odprta rana žalovanja ji niso dali spati, a besede so morale na papir.

Pripoved pisateljica začne s trenutkom, ko so posumili, da je mami bolna. Čeprav je bila prej vedno zdrava, se je nenadoma začela počutiti slabo. »Tako rekoč čez noč smo izvedeli za srhljivo diagnozo, ki nam je spodrezala noge in odvzela zrak. Mami je imela četrti stadij raka, za katerega ni niti slutila, da se razrašča v njej,« je ob izidu knjige povedala Alenka.

Skozi zgodbo o maminem boju z rakom je razvidna posebna vez med mamo in hčerko, njuna silna ljubezen. V knjigi so lepo opisana čustva, občutki, strahovi in vprašanja.

Kot pravi tudi pisateljica, je to »knjiga o ljubezni, o neizmerni ljubezni med mamo in hčerko, o življenju in smrti, o minljivosti in žalovanju.« In izguba mame in spopadanje s hudo boleznijo je nekaj, s čimer se bodo poistovetili številni. »To je samotna pot skozi bolečino, praznino in občutek panike. Vsaj pri meni je bilo tako. A mi je prav mamina ljubezen pomagala preživeti. To, da sva imeli tako pristen, tako poseben odnos, me drži pokonci in ponosna sem, da sem imela tako čudovito mami. Takšna mama svojima hčerkama si želim biti tudi jaz. Zato ta knjiga ne govori o smrti, temveč o življenju,« pravi avtorica.