Organizatorji so na Twitterju zapisali, da je John Njua Kibue »utrpel resen padec« na stadionu v soboto in so ga po nujni oskrbi na kraju samem odpeljali v bolnišnico. V torek je zaradi poškodb umrl. Po navedbah ameriške televizijske postaje CNN gre za migrantskega delavca iz Kenije.

V izjavi so zapisali, da organizatorji »nujno preiskujejo okoliščine, ki so privedle do padca«.

»Njegovi družini, sodelavcem in prijateljem v teh težkih časih izrekamo naše iskreno sožalje. Poskrbeli bomo tudi, da bo njegova družina prejela vse neporavnane dolgove,« so sporočili organizatorji.

Na začetku turnirja je delavec, domnevno s Filipinov, izgubil življenje v nesreči med popravilom v hotelu ekipe iz Savdske Arabije.

Na turnirju je umrl tudi ugledni ameriški novinar Grant Wahl, potem ko se je zgrudil na stadionu med petkovim četrtfinalom med Argentino in Nizozemsko.

Mednarodno združenje športnih novinarjev AIPS pa je na svojih spletnih straneh poročalo o še dveh smrtih.

Prejšnjo nedeljo je med pokrivanjem svetovnega prvenstva v Katarju umrl 44-letni katarski fotoreporter Halid al-Mislam, je potrdila Al-Kass TV, medijska hiša, za katero je delal. Okoliščine njegove smrti niso bile takoj znane, vendar pa so za AIPS potrdili, da v času smrti ni delal in naj bi umrl zaradi srčnega infarkta.

V Katarju je 21. novembra umrl tudi tehnični direktor britanske televizije ITV Roger Pearce, je potrdila mreža. Pearce, ugledna osebnost v športni medijski industriji, je pred upokojitvijo delal na svojem osmem svetovnem prvenstvu.