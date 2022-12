Nekdanji italijanski premier se je v govoru na predbožični večerji v torek zvečer pred pokrovitelji kluba in igralci pošalil, da želi svojim igralcem dati »dodatno spodbudo« pred drugo polovico sezone serie A, ki se bo začela 4. januarja.

Monza se bo naslednji mesec pomerila z Juventusom, tako v prvenstvu kot v pokalu, in milanskim Interjem, ko bo znova začela svojo prvo sezono v najboljši italijanski ligi, obisk prvaka Milana pa Monzo čaka sredi februarja.

»Rekel sem jim, da so pred nami Juventus, Milan in če jim uspe premagati eno od teh velikih ekip, bom v garderobo poslal poln avtobus prostitutk,« je dejal Berlusconi v govoru, ki so ga navzoči pozdravili s smehom in kasneje objavili na družbenih omrežjih.

Iz Monze za francosko tiskovno agencijo AFP niso želeli komentirati Berlusconijevega govora, ko jih je AFP prosila za odziv.

Pred leti na sodišču zaradi afere »Rubygate«

Šestinosemdesetletni tajkun je bil nedavno izvoljen za senatorja v italijanskem parlamentu in je partner v koalicijski vladi, ki jo vodi skrajno desna premierka Giorgia Meloni, navaja AFP.

Berlusconija v Italiji in tujini še vedno povezujejo z afero »Rubygate«. Gre za Berlusconijeve razuzdane zabave z mladimi ženskami, med katerimi so bile nekatere mladoletne. Oproščen je bil obtožb mladoletne prostitucije, a mu še vedno sodijo zaradi vplivanja na priče v tem primeru.

Berlusconi je Monzo, takrat še tretjeligaša, kupil leta 2018 za tri milijone evrov. Predlani je za 740 milijonov evrov prodal Milan.

Monza je po 15. krogih na 14. mestu serie A, devet točk pred mesti, ki jo vodijo v drugo ligo. Monza bo prvo tekmo v letu 2023 igrala proti Fiorentini.