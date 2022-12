Tejajeglichdesign: prečudoviti modni detajli, skriti v torbicah

Modna oblikovalka torbic in dodatkov, Teja Jeglič, ki že od leta 2014 uspešno posluje na slovenskem trgu, je širši javnosti in modnim navdušenkam znana predvsem po njeni zgodbi o uspehu z dih jemajočimi ženskimi torbicami. »Vedno me je veselila moda in vse, kar je povezano z njo, zato sem se podala na pot oblikovanja oblačil na Fakulteti za dizjn, nekaj časa sem preživela tudi v Angliji, kjer sem študirala modno oblikovanje na šoli Leeds college of art. Tam sem tudi ustvarila blagovno znamko Tejajeglichdesign,« svoje modne začetke rada razkriva oblikovalka, ki se z novimi izdelki rada predstavi na njeni spletni strani ali v modnem ateljeju v Ljubljani.

Ko so njene torbice in nahrbtniki postali prava zgodba o uspehu, je kaj hitro dobila konkurenco, saj so jo nekateri začeli kopirati. »Jaz se s tem nisem pretirano obremenjevala, saj stojim za vsakim svojim kosom, ki je plod moje domišljije in znanja in je narejen v Sloveniji. Ko so navdušenke dobro sprejele moje prve modne dodatke, smo se z ekipo odločili, da svojo ponudbo razširimo tudi na oblačila, tako bodo po novem letu sledile še nove in večje zgodbe,« je razkrila sogovornica.

Mancca: zgodba o nakitu geometrijskih likov

Zgodba Mance Končnik je že od mladosti povezano z ustvarjanjem, od risanja, oblikovanja pa vse do nakita. Njena želja po kreiranju je bila tako velika, da ji je mama komaj sproti kupovala ves potreben material. »Resno pa sem se začela ukvarjati z modo pred slabimi štirimi leti, ko je čisto po nesreči nastal prvi modni produkt,« pa je povedala Manca, ki je bila pred tem v slikarskih vodah.

Njene abstraktne slike so jo pripeljale tudi do laserskih izrezov geometrijskih likov za detajl na steni. »Z geometrijo sem povezana že od majhnega. In ker so od večjih izrezov ostali majhni ostanki, sem jih začela skladati skupaj in v sekundi se je porodila ideja za ‘nore statement kose’, ki so kar klicali po tem, da se iz njih rodi nova zgodba,« se danes spominja Manca.

Njena znamka Mancca tako bazira predvsem na čistih linijah, geometrijskih elementih, ki so prepleteni z najrazličnejšimi materiali, ki dodajo mehkobo ostrim linijam. Poigrava se s pleksi steklom, peskom, bleščicami, verigami, kristali… Namenjena je urbanim, modnim in samozavestnim ženskam, ki si ne bojijo izstopati iz množice povprečja z drznim kosom, ki privablja poglede. Ustvarja, ne samo modne »dodatke«, ampak samostojne modne kose, ki poživijo in izstopajo. Znamka ima svoje korenine v letu 2011, zadnja štiri leta pa bazira na ustvarjanju modnih dodatkov. Nadgrajevala se je z obilo sodelovanj s priznanimi slovenskimi oblikovalci in estrandniki, kamor statement kosi tudi spadajo. Za piko na I pa so modni kosi svoje mesto dobili, ne samo v spletni trgovini ampak tudi ateljeju v Kranju.

Crystal dreams: sanjski modni kos toaletne torbice

Kolekcija Teje in Mance Crystal dreams povezuje sanje o sodelovanju obeh oblikovalk. »Združila naju je ustvarjalna pot, ko sva ugotovili, da imava podoben stil oblikovanja. Veselijo naju geometrijske oblike, močni vzorci, kričeči in vpadljivi materiali in seveda unikatnost,« povesta modni ustvarjalki in dodata, da kolekcija enostavno pooseblja obe. Je čista, a obenem svetlikajoče edinstvena. Tako so se rodile toaletke s prepletanjem elementov, ki jih oblikovalki uporabljata pri svojem ustvarjanju. Toaletne torbice, pri katerih sta združili svoje moči, pa so izdelane kot ekskluzivni unikati.