V napadu so bile ranjene še tri osebe. Vse smrtne žrtve so bile ženske. Ena od teh je bila tudi dobra prijateljica italijanske premierke Georgie Meloni. Ta se je žrtvi po napadu tudi poklonila na Facebooku.

Povod za dejanje naj bi bil spor med stanovalci večstanovanjske hiše. Domnevni napadalec, 57-letni Claudio Campiti, je danes stopil pred preiskovalnega sodnika, a se je pri vprašanjih glede nekaterih ključnih zadev v povezavi z napadom zavil v molk, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Strelski pohod bi se lahko končal še bolj tragično, saj je imel Campiti pri sebi 170 nabojev in dodatno kaseto z naboji, a jih ni mogel uporabiti, saj so ga drugi udeleženci sestanka uspeli ustaviti in obvladati do prihoda policije.

Campiti je bil že dolgo v sporu z vodstvom večstanovanjske zgradbe. Zaradi večkrat izrečenih groženj so mu oblasti zavrnile dovoljenje za nošenje orožja. Orožje za svoj strelski pohod je ukradel na strelišču, katerega član je bil, še navaja Ansa.