Tatjana Bobnar je v obrazložitvi odstopa poslance spomnila, da je pred pol leta v isti dvorani zaprisegla, da bo spoštovala ustavo in pravni red in ravnala skladno s svojo vestjo in v dobrobit prebivalcev Slovenije. Nato pa je sleherni dan svojega mandata tako tudi delovala, je zatrdila.

Za največji dosežek šteje, da se je resor notranjih zadev odprl javnosti in k snovanju politik povabil k sodelovanju civilno družbo. Nato je strnila še nekatere poteze, od umika soglasja za tožbe protestnikov za varovanje neprijavljenih shodov do novih usmeritev policiji o delu na protestih in strokovnega nadzora nad delom policije v času protestov prejšnje vlade. Spomnila je tudi na začetek odstranjevanja ograje na meji. Dodala je, da je zadnje volitve razumela kot poziv volivcev k drugačni politiki, vključujoči, dejansko demokratični. »Politiki dialoga, ne pa oblastne arogance. Politiki transparentnosti, ne pa zakulisnih interesnih dogovarjanj,« je dejala.

Vsem, ki so ji stali ob strani, se je zahvalila in zaželela srečo Sloveniji. »Tistim, ki mi zamerite, da sem izpostavila določene nepravilnosti, pa naj odgovorim z mislijo sodnika Falconeja: Tisti, ki molčijo in hodijo s sklonjeno glavo, umrejo vsakič. Tisti, ki govori na glas in hodi z dvignjeno glavo, umre samo enkrat,« je sklenila Bobnarjeva.

Kabinetu novoizvoljene predsednice Nataše Pirc Musar se za zdaj ne bo pridružila

»Ravnokar sem zaključila svoj mandat ministrice za notranje zadeve,« je Bobnarjeva dejala medijem, potem ko je odkorakala iz dvorane DZ. Z»agotovo bom danes deležna očitkov, kaj vse je morebiti bilo narobe pri našem, pri mojem delu,« je povedala in dodala, da stoji za vsako izrečeno besedo in tudi za svojo odločitvijo, da odstopi kot ministrica.

Kot je pojasnila, so se takoj ob začetku mandata so se na ministrstvu za notranje zadeve in v obeh organih v sestavi lotili pregleda morebitnih spornih premestitev, zaposlitev, napredovanj ali sumov kaznivih dejanjj. »Na to smo se tudi takoj odzvali v skladu z javnouslužbensko zakonodajo, v skladu z zakonodajo, ki določa organizacijo in delo v policiji,« je dejala. O tem pa so sproti obveščali tako vlado kot javnost. »Tudi v nadaljevanju smo vztrajali samo na tem, da so samo takšni demokratični postopki na podlagi javnouslužbenske zakonodaje in zakonodaje nasploh tisti pravi,« je pojasnila.

Na vprašanje, zakaj z očitki o političnih pritiskih na policijo ni prišla v javnost prej, je dejala, da ni želela, da bi se probleme reševalo v javnosti. »Ampak enostavno na ta način ni šlo več,« je dejala. Z Lindavom pa da sta samo »odgovorila na očitke, ki so bili zaznani in objavljeni v sredstvih javnega obveščanja«.

Kabinetu novoizvoljene predsednice Nataše Pirc Musar se za zdaj ne bo pridružila, je dejala. Na vprašanje zakaj ne, je odgovorila: »Ker grem v Tacen.« »Vsem ministrom in celotni vladi želim vse dobro pri delu in prav tako tudi seveda svojemu nasledniku,"« je sklenila.

Ministrica Bobnar je odstopno izjavo napovedala v sredini prejšnjega tedna, uradno pa jo je poslala premierju Robertu Golobu minuli petek. Med razlogi je navajala to, da si ne more postaviti svoje ekipe, in nekatere pritiske na policijo, ki jih je prijavila tudi tožilstvu in protikorupcijski komisiji. Med njo in Golobom naj bi se zaostrilo tudi zaradi organizacije službe za varovanje predsednika vlade. Golob pa je njen odstop sprejel zaradi izgube zaupanja vanjo. Ob tem so v njegovem kabinetu zanikali pritiske na policijo. Gre za prvi odstop katerega od članov aktualne vlade. Resor notranjih zadev bo začasno, do imenovanja novega ministra, vodila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.

Golob: V tem mandatu ni bilo nobenih političnih pritiskov na policijo

Premier Robert Golob je poslankam in poslancem zagotovil, da nihče tako iz njegovega kroga kot tudi ne iz katerega koli kroga Gibanja Svoboda ni vplival ali poskušal vplivati na kakršne koli kadrovske posege v policiji. Vsa poročila policije po njegovih besedah jasno izkazujejo, da v tem mandatu na policijo ni bilo nobenih političnih pritiskov.

Predsednika vlade je namreč na današnji seji DZ poslanka NSi Vida Čadonič Špelič spraševala, ali je politika kadrovala v policiji ali ne, pa tudi, na kateri točki sta se razšla z zdaj že nekdanjo ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar. Ob tem je spomnila, da je tudi Golob Bobnarjevo le mesec, preden je sporočil, da se njuni pogledi razhajajo, podprl ob interpelaciji. Bobnarjevi pa se je poslanka zahvalila za njeno strokovnost in pokončnost.

Kot je dejal Golob, je točka preloma, na kateri sta se z ministrico razšla, nastopila po 21. novembru, ko se je pri poslanskih vprašanjih v DZ sprožilo vprašanje njegovega varovanja in varovanja njegove družine ter se je začela politizacija njegove pravice do izbire, kdo bo varoval njega in njegovo družino. »Na tej točki sva se žal razšla, ker se je zgodila politizacija dela policije oziroma varnostne službe,« je dejal.

Pri tem je pojasnil, da je vlada uredbo, s katero je prenesla varovanje na generalni sekretariat vlade, sprejela 8. julija. Uredbo pa je pripravilo ministrstvo za notranje zadeve pod vodstvom Bobnarjeve, pri čemer jih, preden je bila sprejeta, ni nihče opozoril, da bo z njo karkoli narobe. »Brez te uredbe, ki jo je sprejela vlada in jo potrdila brez razprave, nič od tega, o čemer govorimo, sploh ne bi bilo možno,« je izpostavil predsednik vlade. Poudaril je, da je bilo to pred petimi meseci, od takrat naprej pa so potekali operativni pogovori, kako izvesti uredbo in to službo prenesti na generalni sekretariat vlade. Ti pogovori pa so, je dodal, potekali izključno na relaciji generalni sekretariat in ustrezne službe znotraj policije.

Golob je zagotovil, da niti eno ime, kdo naj bo imenovan na katerokoli funkcijo ne v policiji ne na notranjem ministrstvu, ni prišlo od nikjer drugje kot izključno s strani ministrice. Tej se je ob tem tudi sam zahvalil za njeno delo v zadnjih petih mesecih in ga označil za »eksemplarično". Celotna vlada je bila po njegovih besedah ponosna na to, kar ministrica počne.

Zagotovil je, da nihče iz kroga Gibanja Svoboda ni vplival ali poskušal vplivati na kakršne koli kadrovske posege v policiji. »Res pa je, da smo se, preden sta bila imenovana ministrica in Boštjan Lindav v policijo, dobili in se spoznali v poslanski skupini in takrat smo se pogovarjali tudi o tem, kateri so tisti kadri, ki so bili imenovani zadnjo minuto ali celo po volitvah, in da se njihova strokovnost preveri. In to je tudi vse,« je dejal Golob.

Izrazil je prepričanje, da je Gibanje Svoboda dobilo tako velik odstotek glasov ne le zaradi tega, ker so spoštljivi in držijo besedo, ampak tudi zato, ker so prepričali ljudi, da bodo tisto, kar obljubijo, tudi izpolnili, »tisto, česar mogoče neke druge leve vlade v preteklosti niso, ker se niso držale obljub, da bodo depolitizirali sisteme, ki so bili pred njihovim nastopom politizirani«.

Mahnič: Zakaj ste lagali v državnem zboru?

Poslanec SDS Žan Mahnič je zatem premierja vprašal, zakaj je na zadnji seji lagal, da na noben način ne sodeluje z Milošem Njegoslavom Milovićem, medtem ko ta prisostvuje na vladnih sestankih in se predstavlja kot vodja varovanja predsednika vlade.

»Nič se nisem zlagal. Nič ne usmerja, nič ne vodi,« je odgovoril Golob in poudaril, da je bil Milović v preteklosti vodja varnostne službe in skrbel za varnost Janeza Drnovška, svoje delo pa da je dobro opravljal. »Imam vso pravico vprašati za mnenje kogarkoli, kakšen je najbolj ustrezen način varovanja mene. Zato smo varovanje prenesli na generalni sekretariat vlade,« je dejal. Kot pravi, je nasvet, da naj si varovanje organizira drugače, resno vzel takrat, ko so med njegovo prvo potjo v Bruselj fotografirali njegova otroka.