Največ iščemo stanovanja za nakup

Slovenija spada med države, v katerih mladi najdlje ostajajo pri starših, svoja stanovanja pa si težko privoščijo tudi zaposleni, ki prejemajo minimalno plačo. Povpraševanje po stanovanjih je pri nas že dlje časa precej višje od ponudbe in cene nepremičnin na trgu dosegajo rekordne cene. Po oceni stanovanjskih skladov v Sloveniji primanjkuje 10 tisoč stanovanjskih enot, ta primanjkljaj pa se z leti zgolj še povečuje. V letu 2022 je bila na bolha.com daleč najbolj obiskana prav kategorija Nepremičnine (7.678.256 obiskov), v kateri so uporabniki najpogosteje iskali oglase za prodajo stanovanja, oddajo stanovanja in prodajo hiše. Na drugem mestu je bila po številu obiskov kategorija Dom (4.833.609), v kateri je bilo tudi največ objavljenih oglasov. Tretje mesto je po številu obiskov zasedla kategorija Rekreacija in šport, ki pa je po številu oglasov na drugem mestu. Znotraj te kategorije je bilo največ obiska in C2C oglasov prav na podkategoriji Kolesarstvo, ki še vedno velja za najbolj priljubljen šport med Slovenci.

Najraje kolesarimo, poleti pa »športamo« na vodi

Od vseh športov nas je v 2022 glede na številnost ponudbe in povpraševanja na bolha.com najbolj privlačilo kolesarjenje. Kategorija s 70 tisoč oglasi je imela skupno več kot dva milijona obiskov.

»Že več let beležimo izjemno zanimanje za kolesarstvo na bolha.com. Ključne besede kolo, Tomos, cestno kolo, električno kolo in gorsko kolo so se tako letos kot lani uvrstila na lestvico top 20 iskanj. To ne preseneča, saj Slovenija predstavlja raj za kolesarjenje. V poletnih mesecih pa se na lestvici najpogostejših iskanj pojavijo tudi ključne besede, vezane na vodne športe, to so sup, kajak in bazen,« so povedali pri bolha.com.

Nakup rabljene športne oprema je prijaznejše do denarnice in obenem do okolja, saj z nakupom ne ustvarjamo novega odpadka, izognemo pa se tudi plastični embalaži in onesnaževanju, ki bi nastalo ob transportu iz tujine.

Jeseni nas je skrbelo, kako se bomo ogrevali

Cena oziroma nižji stroški so najpomembnejši faktor pri izbiri načina ogrevanja, ugotavlja raziskava energetske učinkovitosti Slovenije (REUS 2019). Zato ne preseneča, da je rast cen energentov vzbudila skrb pri številnih Slovencih. Cene zemeljskega plina so bile lani v Evropi najvišje v zadnjih trinajstih letih, v primerjavi z lanskim januarjem za 300 odstotkov višje, cena elektrike pa se je samo v lanskem letu na veleprodajnih trgih zvišala za 175 odstotkov. Najugodnejše možnosti ogrevanja smo Slovenci iskali tudi po spletnem oglasniku bolha.com, kjer so že konec letošnjega poletja zabeležili veliko rast iskanj po ključnih besedah drva, bukova drva, peleti, ogrevanje in peč na drva. Drva so v jesenskem času zasedla kar tretje mesto na lestvici najpogostejših iskanj, na četrto mesto pa so se uvrstili peleti. V primerjavi z lanskim letom je bilo za ključno besedo drva 53,4 odstotka več iskanj, za ključno besedo peleti pa kar 230,6 odstotka več. Na lestvici top 20 iskanj v 2022 so bila v povezavi z ogrevanjem še bukova drva, peč na drva in agregat.

Povpraševanje po vstopnicah naraslo za skoraj 600 odstotkov

Sproščanje ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 je spomladi omogočilo zagon družabnega življenja. Razveselili smo se dogodkov, ki so bili v času pandemije odpovedani ali prestavljeni; množične prireditve so se vrnile v naš vsakdan. Posledično so na bolha.com v primerjavi z lanskim letom opazili rast iskanj vstopnic za športne dogodke in koncerte.

»Letos je bilo za 578,2 odstotka več iskanj za ključno besedo vstopnice kot lani. Med najbolj iskanimi so bile vstopnice za koncerte Dina Merlina, Big Foot Mame in Joker Out ter za košarkarsko tekmo Slovenija−Hrvaška in vstopnice za odbojko,« so povedali pri bolha.com.

Slovenci na našem največjem spletnem oglasniku iščemo tudi elektronske naprave, kot so mobiteli, pametne ure, kamere, drone in aktualne videoigre. Bolha.com je priljubljeno mesto za zbiratelje, saj je prav ta podkategorija s 50 tisoč oglasi na tretjem mestu po številu oglasov.