Študija, ki je bila izvedena med 12. oktobrom in 7. novembrom ter v kateri je sodelovalo 26.443 oseb, kaže, da se večina vprašanih v vseh državah članicah strinja s podporo unije Ukrajini, najvišje odobravanje s 97 odstotki pa so izmerili na Švedskem, sledi Finska s 95, Nizozemska s 93 in Portugalska z 92 odstotki.

Deset mesecev po začetku vojne v Ukrajini 73 odstotkov ljudi še vedno podpira konkretne ukrepe unije, kot so sankcije oziroma finančna, vojaška in humanitarna pomoč Ukrajini, so sporočili z evropskega parlamenta. Tudi v Sloveniji je podpora ukrepom EU visoka in znaša 71 odstotkov.

Rezultate Eurobarometra je že pozdravila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. »Ruska agresija je povzročila grozljivo človeško trpljenje in množično uničenje. Najboljši odziv, ki ga lahko nudimo kot EU, pa sta evropska solidarnost in evropska enotnost,« je dejala in hkrati ponovila, da lahko Ukrajinci računajo na neomajno podporo Evropskega parlamenta.

Vojna v Ukrajini sicer vpliva tudi na prebivalce unije. Skoraj dve tretjini meni, da se bo njihovo življenje zaradi vojne in njenih posledic spremenilo, kar znaša štiri odstotne točke več kot v aprilsko-majski raziskavi.

Obenem je 72 odstotkov prepričanih, da ima njihova država od članstva v EU koristi. V Sloveniji ta odstotek znaša 78. Med načini, na katere je članstvo prebivalcem unije koristilo, so najpogosteje omenili prispevek EU k ohranjanju miru in krepitvi varnosti.

Rezultati tega kazalnika so se od novembra lani povečali za šest odstotnih točk. Največje povečanje pa je bilo zabeleženo v baltskih državah, na Nizozemskem in na Poljskem.