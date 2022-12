Ob prihajajočem družinskem prazniku lahko malce pokukamo čez planke in pogledamo, pod težo česa se šibijo praznično pogrnjene mize po svetu. Pri nas je bila že v davnih časih navada, da se je ob zimskem solsticiju, ki mu danes pravimo tudi božič, nekoč pa so v teh dneh častili boga sonca, na mizo postavilo lepo okrašen praznični kruh poprtnik ali poprtnjak. Ob tem se je od nekdaj jedlo najboljše, kar je bilo pri hiši, denimo puran ali gos, razne pečenke, divjačina, ribe …, v mestih pa tudi polenovka s krompirjem. Na Češkem, v Nemčiji in Avstriji pogosto pripravijo file krapa, ki ga najprej namočijo v mleko, da izgubi značilno aromo, nato pa pokapajo z limonovim sokom, panirajo in ocvrejo. Na Poljskem pripravijo natanko dvanajst brezmesnih jedi, na Danskem raco ali svinjsko pečenko, Finci jedo šunko ali dimljeno ribo, Madžari ribji paprikaš, Italijani testenine in ocvrte jegulje, Slovaki vaflje z medom in svežim česnom ter zeljno juho z gobami, Švedi marinirane ribe, Filipinci pršut, Japonci pa ocvrto perutnino in obvezno – jagodno torto!

Težko bi rekli, da je kdaj v letu bolj pravi čas za posebne slaščice, narejene pretežno iz jajc, kot ravno decembra. Pustimo ob strani, da je bilo nekoč v zimskem času težko dobiti kokošja jajca in da ob koncu zime obstajajo prazniki, ki jih jajca še posebej zaznamujejo – takrat so namreč v modi predvsem trdo kuhana jajca, ki s sladicami nimajo veliko skupnega. V decembru pa je povpraševanje po sladicah znatno povečano, zato ne bo napak, če tokrat omenimo najbolj priljubljene jajčne sladke priboljške. Med sladice, ki v zadnjih dneh leta še posebej teknejo, saj veljajo za nekaj posebnega, prazničnega, zagotovo sodijo solnograški žličniki, tradicionalna in kot dih nežna avstrijska sladica, italijanski vinski šodo, ki ga zaradi dokazanega blagodejnega vpliva na organizem priporočajo slabokrvnim, in snežene kepe, sila prijetna zimska sladica, ki se ji ni mogoče upreti. Če v ta nabor dodamo še zapečeno jajčno kremo in jajčni liker, bo zbirka popolna. Tokrat vam torej izjemoma, ko so ravno prazniki, ponujamo na izbiro kar pet receptov, pri vseh pa velja, da bo rezultat tem okusnejši, čim boljše sestavine boste uporabili. V naslednjih receptih to še posebej velja za jajca, ki naj bodo povsem sveža, po možnosti domača in od kokoši iz talne reje, pomembno pa je tudi, da jih pred pripravo jedi ogrejemo na sobno temperaturo. To je sploh za izdelavo goste kreme še posebej pomembno. Nemara se vam bodo prilegle jedi po tokratnih receptih. N

Solnograški žličniki Sestavine: 3 cela jajca, 3 dodatne beljake, 60 g sladkorja, 30 g masla, 0,5 dl mleka, 10 g moke, 10 g jedilnega škroba, ½ limone (le lupino), 1 strok vanilje, 1 ščepec soli, sladkor v prahu za posip (po želji). Priprava 1. V kozici pristavimo mleko, 20 g masla ter vaniljeva strok in stržen, ki smo ga prej izpraskali. Ko zavre, odstavimo, a pustimo na toplem. Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. 2. Vseh 6 beljakov in ščepec soli stepamo, dokler ne dobimo čvrstega snega; nekje na polovici stepanja postopoma vmešamo sladkor. Rumenjake stepemo v kremo, jim primešamo tretjino snega in vse skupaj nežno vmešamo v preostali sneg. V skodelici zmešamo moko, jedilni škrob in limonino lupinico. Mešanico nežno vmešamo v jajčno zmes. 3. Iz mleka odstranimo vaniljev strok, mleko pa vlijemo v manjši, z maslom dobro namaščen pekač z visokim robom, da bo dno pokrito. Jajčno zmes s pomočjo žlice oblikujemo v velike piramidaste žličnike (glej sliko), ki jih naložimo v pekač. 4. Pekač za 12 minut postavimo na srednje vodilo v segreti pečici, nato žličnike takoj postrežemo z mešanico gozdnih sadežev, marmelado, čežano ali čokolado ob strani. Ko specialiteto jemljemo iz pečice in jo polagamo na mizo, moramo ravnati previdno, sicer se nam mojstrovina lahko sesede sama vase. Čas priprave in kuhanja: 15–30 minut

Čebulna juha s kruhki in sirom Potrebujemo 1 kg čebule, 1,3 l čiste mesne juhe, 4 stroke česna, 2,5 dl belega vina, 1 žlico moke, 70 g masla, 4–8 rezin kruha, 150 g sira (edamec, gauda ...). Priprava V širokem loncu z debelim dnom na maslu popražimo čebulo. Zadnjih nekaj minut praženja primešamo sesekljan česen, zaprašimo z moko in dobro premešamo. Povečamo ogenj in med nenehnim mešanjem postopoma prilijemo vino, nato pa še juho. Ko zavre, ogenj zmanjšamo in pokrito dušimo 15–20 min. Rezine kruha najprej popečemo v opekaču, nato pa obložimo s sirom in porinemo v pečico ter vključimo zgornji žar, da se sir lepo stali in dobi skorjico. Juho nadevamo v skodelice ali krožnike, obložimo s popečenimi rezinami kruha s sirom ter takoj postrežemo.