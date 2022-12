Kot so zapisali v sporočilu za javnost, SkyShowtime predstavlja nove igrane serije, vsebine za otroke in družino ter vrsto kultnih filmov in serij studiev Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios in Peacock.

Za prihodnje mesece napovedujejo prihod novih serij, med njimi nekaterih od najbolj pričakovanih: Funny Woman (Zabavna ženska), Ripley, Rabbit Hole (Zajčja luknja), Three Women (Tri ženske) in A Town Called Malice (Mesto, imenovano Zloba).

Poleg tega bodo na SkyShowtimu po premierah v kinematografih in hišnih video izdajah na voljo nove filmske uspešnice studiev Universal Pictures in Paramount Pictures. Med novimi filmi, ki prihajajo na SkyShowtime, v sporočilu za javnost navajajo Top Gun: Maverick, Jurassic World: Dominion (Jurski svet: Prevlada), Minions: The Rise of Gru (Minioni: Grujev vzpon), The Bad Guys (Barabe) in The Black Phone (Črni telefon).

V prihodnjih mesecih in v prvem četrtletju leta 2023 bo SkyShowtime začel delovati tudi v Španiji, Andori ter Srednji in Vzhodni Evropi, so še zapisali.

Ponudnik pretočnih vsebin je 20. septembra začel najprej delovati na Danskem, Finskem, Norveškem in Švedskem, 25. oktobra pa se je razširil še na Nizozemsko in Portugalsko. Načrt je, da pride na več kot 20 evropskih trgov oz. v 90 milijonov gospodinjstev.