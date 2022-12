Pesem je napisana v moški osebi, poje pa jo ženska. Govori o tem, kako bo dekle, ko bo prišlo na Bled, spet njegovo. Ta zamenjava spolov je bila v tistih časih nekajkrat uporabljena predvsem pri narodnozabavnih ansamblih. Glasbenik in novinar Borut Mehle, eden izmed štiridesetih članov naše strokovne žirije odgovorne za lestvico stotih najlepših slovenskih popevk, je o skladbi povedal: »Klasično mejna pesem, ki združuje narodnozabavno in zabavno glasbo. Ko si swing in oberkrainer podata roko. V njej čutimo alpskost in jazz.«

Jelka Cvetežar je po nekaj nastopih na Slovenski popevki in Opatijskem festivalu sčasoma prenehala nastopati. Dušan Hren se spomni, da je pri njenih šestdesetih, ko je bil urednik razvedrilnega programa na Televiziji Slovenija, prišla k njemu, da bi ponovno začela peti, a ostalo je le pri ideji. Njene najbolj znane pesmi so Tuj obraz, Črni klavir, Cesta bela, Valček za mami, Domov bi šel, Jutro na planini … Igrala je tudi v filmu Pod sinjim nebom iz leta 1988, v katerem je nastopil tudi lani umrli glasbenik Marko Brecelj, in v televizijski seriji Jugovizija iz leta 1961.