Kot so sporočili s črnogorskega ministrstva, so odločitev sprejeli v skladu s priporočili policije, učencem in dijakom pa bo tako vseeno zagotovljena kontinuiteta pouka. V Črni gori so namreč tako v ponedeljek kot v torek prekinili pouk in evakuirali učence in dijake po vsej državi, potem ko so na spletne naslove številnih šol prispela grozilna sporočila, da je bilo nastavljenih več bomb.

Grožnje so bile poslane z naslova pod lažnim imenom Richard Ramirez, avtor pa se je nato predstavil kot Vladislav Pozdnjakov iz ruske ekstremistične skupine Moška država, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Ministrstvo in policija prebivalce Črne gore pozivata, naj ostanejo mirni in upoštevajo nadaljnja navodila.

O grožnjah z bombami so danes zjutraj poročali tudi iz Severne Makedonije, natančneje iz prestolnice Skopje, kjer je petnajst šol prejelo elektronska sporočila z grožnjami o nastavljenih bombah, poroča makedonska tiskovna agencija MIA.

Ekipe ministrstva za notranje zadeve so že na terenu in opravljajo preglede v prostorih šol. »Takoj po prejemu prijav so policisti izvedli ukrepe za varno evakuacijo. Trenutno izvajamo preglede in ukrepe za razjasnitev primera,« je sporočilo ministrstvo.

Poleg osnovnih in srednjih šol so bile v Severni Makedoniji v začetku tedna tarča anonimnih groženj različne javne ustanove in nakupovalni centri, v začetku minulega tedna pa so lažne grožnje z bombami prejele tudi vladne ustanove in sodišča na Hrvaškem.